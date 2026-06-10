Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 21º
X
Locales

La gestión del intendente Nediani impulsa un amplio operativo integral en los barrios Villa Unión y Gorrini

Esta intervención conjunta tiene como objetivos principales erradicar focos de insalubridad, embellecer los espacios públicos y prevenir la proliferación de vectores de enfermedades.

Hoy 15:59
Operativo

La Municipalidad de La Banda, bajo la gestión del intendente Roger Nediani, puso en marcha en la mañana de hoy un amplio operativo de ordenamiento e higiene ambiental en un sector estratégico de la ciudad, en España prolongación, abarcando las inmediaciones de los barrios Villa Unión y Gorrini.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los trabajos se llevan adelante de manera coordinada a través de un despliegue interinstitucional que involucra a la Dirección de Higiene, la Dirección de Parques y Paseos, y el área de Fumigación. Esta intervención conjunta tiene como objetivos principales erradicar focos de insalubridad, embellecer los espacios públicos y prevenir la proliferación de vectores de enfermedades.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Cristian Mendoza, destacó el impacto positivo de estas acciones en la vida cotidiana de los vecinos:

"Estamos trabajando en un sector muy importante de La Banda. Este operativo integral no solo viene a facilitar y ordenar zonas clave, sino que además mejora notablemente la transitabilidad y la conectividad entre ambos barrios".

Estas tareas forman parte del programa continuo de mejoras urbanas que impulsa la gestión del intendente Roger Nediani, reafirmando el compromiso del municipio de brindar servicios eficientes y dar respuesta inmediata a las necesidades de cada sector de la ciudad.

TEMAS Roger Nediani Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento
  4. 4. “Te voy a reventar la cara...”: una madre amenazó a una docente por una nota sobre su hija
  5. 5. Allanaron una vivienda en Villa Nueva y detuvieron a “Picudo” por una causa de hurto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT