La gestión del intendente Nediani impulsa un amplio operativo integral en los barrios Villa Unión y Gorrini

Esta intervención conjunta tiene como objetivos principales erradicar focos de insalubridad, embellecer los espacios públicos y prevenir la proliferación de vectores de enfermedades.

Hoy 15:59

La Municipalidad de La Banda, bajo la gestión del intendente Roger Nediani, puso en marcha en la mañana de hoy un amplio operativo de ordenamiento e higiene ambiental en un sector estratégico de la ciudad, en España prolongación, abarcando las inmediaciones de los barrios Villa Unión y Gorrini.

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Los trabajos se llevan adelante de manera coordinada a través de un despliegue interinstitucional que involucra a la Dirección de Higiene, la Dirección de Parques y Paseos, y el área de Fumigación. Esta intervención conjunta tiene como objetivos principales erradicar focos de insalubridad, embellecer los espacios públicos y prevenir la proliferación de vectores de enfermedades.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Cristian Mendoza, destacó el impacto positivo de estas acciones en la vida cotidiana de los vecinos:

"Estamos trabajando en un sector muy importante de La Banda. Este operativo integral no solo viene a facilitar y ordenar zonas clave, sino que además mejora notablemente la transitabilidad y la conectividad entre ambos barrios".

Estas tareas forman parte del programa continuo de mejoras urbanas que impulsa la gestión del intendente Roger Nediani, reafirmando el compromiso del municipio de brindar servicios eficientes y dar respuesta inmediata a las necesidades de cada sector de la ciudad.