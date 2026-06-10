Con 1,92 gramos de alcohol en sangre, manejaba de forma peligrosa y fue detenido

El automovilista fue interceptado tras ser visto cruzando semáforos en rojo y circulando a alta velocidad por la ciudad.

Hoy 14:37

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 3 intervino durante la mañana de este martes, para detener la marcha de un automovilista que circulaba de manera peligrosa por distintos sectores de la ciudad. El test de alcoholemia confirmó que conducía ebrio.

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El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron un automóvil Fiat Cronos de color rojo desplazándose a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo sobre avenida Solís.

Durante el trayecto, además, desde el interior del vehículo arrojaron una botella descartable que aparentemente contenía una bebida alcohólica.

Ante el riesgo que representaba para terceros, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptar el rodado en la esquina de avenida Solís e Ingenio Contreras. Allí identificaron al conductor, un hombre de 39 años, y a una acompañante que viajaba junto a él.

Al advertir signos evidentes de intoxicación alcohólica, se solicitó la presencia de personal de Seguridad Vial para realizar el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente los límites establecidos por la normativa vigente.

Como consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro preventivo del vehículo. El procedimiento contó con la intervención de personal de la Comisaría Comunitaria N° 45 y de Seguridad Vial, quedando las actuaciones a disposición de las autoridades competentes.