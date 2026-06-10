Detuvieron a una mujer acusada de golpear y amenazar a sus dos hijas menores

La sospechosa, de 46 años, fue aprehendida en Colonia El Simbolar tras una denuncia por presuntos hechos de violencia familiar. Las niñas quedaron al cuidado de una tía materna.

Hoy 14:30

El hecho tomó estado formal cuando la rectora del Colegio Secundario "7 de Noviembre" advirtió que una de las alumnas, al regresar a la institución luego de una semana de ausentismo, presentaba lesiones visibles y manifestaba dolores físicos. Ante esta situación, la autoridad educativa se comunicó con una tía materna de la menor para informarle sobre lo ocurrido y trasladaron a la misma al hospital local, para ser examinada por los médicos de guardia.

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Posteriormente, la tia de esta menor se presentó ante las autoridades y denunció presuntas situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Asimismo, se informó que la otra hija de la acusada, una niña de 9 años, también habría sido víctima de episodios de agresión, situación que motivó la inmediata intervención de los organismos competentes.

Informado de los pormenores, el fiscal de turno dispuso la constatación de lesiones de ambas menores por parte de la División Sanidad Policial y ordenó la aprehensión de la sospechosa.

En cumplimiento de las directivas judiciales, efectivos policiales localizaron a la mujer en la vía pública, en el barrio Clínica, donde fue aprehendida y trasladada a sede policial.

Por disposición de la Fiscalía, las menores quedaron bajo el cuidado provisorio de su tía materna, mientras que la acusada fue alojada en la Alcaidía de Mujeres de la Departamental N° 5 de La Banda, imputada por los supuestos delitos de lesiones calificadas y amenazas.