Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 21º
X
Espectaculos

“Las mujeres ya no lloran”: el filoso mensaje de Cami Mayan con una indirecta para Mac Allister

La influencer apeló al humor y recreó una versión inspirada en Shakira para lanzar dardos sobre su mediática separación del futbolista.

Hoy 13:32

Camila Mayan volvió a dar que hablar con una desopilante interpretación musical en la que no esquivó ninguna referencia a uno de los capítulos más polémicos de su vida sentimental. Con mucho humor e ironía, la influencer presentó un videoclip inspirado en la famosa sesión de Shakira junto a Bizarrap y aprovechó para lanzar varias indirectas dirigidas a Alexis Mac Allister, además de recordar la escandalosa ruptura que protagonizó con el futbolista y la posterior relación de él con Ailén Cova.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación tuvo lugar este martes en el programa Patria y Familia (Luzu), donde la joven mostró el resultado de la producción y compartió sus sensaciones sobre la experiencia. “Me divertí mucho haciéndolo. Estuvo muy buena la creación”, comentó entusiasmada ante sus compañeros.

Durante el tema, Mayan desplegó una letra cargada de referencias personales y mensajes con doble lectura. “Un cambio de actitud...”, comenzó cantando. Luego continuó: “Un poco ya me cansó que me bardeen, que critiquen como soy. Tantas veces me comí el garrón y ahora ando necesitando sacar mi mejor versión”.

Más adelante, siguió con una serie de frases en las que reivindicó su presente y su crecimiento mediático. “En la Goldie tiro el dato, amé ser yo popstar por un rato. Una mina como yo está pa’ la estrellato’. Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud”, expresó.

La influencer también aprovechó para responderles a quienes suelen cuestionarla en redes sociales. “Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud”, disparó. Acto seguido, agregó: “Que lo bueno se me duplique y la venta de amis se multiplique. No se olviden, sé cuánto pesa, cuando me jodan, les tiro esa. Y entendí que no es culpa mía que me critiquen. Soy la amiga de las girls, perdón que los ubique”.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando lanzó una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a su exentorno familiar. “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura”, sentenció.

Sobre el cierre, retomó el estribillo principal del tema y dejó otro mensaje contundente: “Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud... Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito”.

Como era de esperarse, el videoclip generó una inmediata repercusión. Mientras sus compañeros de programa celebraron la performance y se sumaron a cantar la canción al aire, en las redes sociales las reacciones estuvieron lejos de ser unánimes.

Entre los comentarios que más circularon aparecieron mensajes como: “Ya está mamá no sos, no fuiste ni nunca vas a ser graciosa. Soltá de una vez. El pibe ya siguió adelante. Superalo”, “¿Por qué escuché esto?”, “Por suerte no se activó el sonido”, “Gracias Alexis por separarte”, “Cuando dice sé cuánto pesa. Madre” y “¿Una popstar como yo dice? Hace dos años que está colgada de Alexis. Hermana, podrías hacer algo propio”. Así, una vez más, Camila Mayán logró convertirse en tendencia y quedar en el centro de la conversación.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento
  4. 4. Antonela Roccuzzo cruzó a una usuaria por los rumores sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi: "No pegaste una"
  5. 5. Allanaron una vivienda en Villa Nueva y detuvieron a “Picudo” por una causa de hurto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT