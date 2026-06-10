“Las mujeres ya no lloran”: el filoso mensaje de Cami Mayan con una indirecta para Mac Allister

Durante el tema, Mayan desplegó una letra cargada de referencias personales y mensajes con doble lectura. “Un cambio de actitud...”, comenzó cantando. Luego continuó: “Un poco ya me cansó que me bardeen, que critiquen como soy. Tantas veces me comí el garrón y ahora ando necesitando sacar mi mejor versión”.
Más adelante, siguió con una serie de frases en las que reivindicó su presente y su crecimiento mediático. “En la Goldie tiro el dato, amé ser yo popstar por un rato. Una mina como yo está pa’ la estrellato’. Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud”, expresó.
La influencer también aprovechó para responderles a quienes suelen cuestionarla en redes sociales. “Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud”, disparó. Acto seguido, agregó: “Que lo bueno se me duplique y la venta de amis se multiplique. No se olviden, sé cuánto pesa, cuando me jodan, les tiro esa. Y entendí que no es culpa mía que me critiquen. Soy la amiga de las girls, perdón que los ubique”.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando lanzó una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a su exentorno familiar. “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura”, sentenció.
Sobre el cierre, retomó el estribillo principal del tema y dejó otro mensaje contundente: “Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud... Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito”.
Como era de esperarse, el videoclip generó una inmediata repercusión. Mientras sus compañeros de programa celebraron la performance y se sumaron a cantar la canción al aire, en las redes sociales las reacciones estuvieron lejos de ser unánimes.
Entre los comentarios que más circularon aparecieron mensajes como: “Ya está mamá no sos, no fuiste ni nunca vas a ser graciosa. Soltá de una vez. El pibe ya siguió adelante. Superalo”, “¿Por qué escuché esto?”, “Por suerte no se activó el sonido”, “Gracias Alexis por separarte”, “Cuando dice sé cuánto pesa. Madre” y “¿Una popstar como yo dice? Hace dos años que está colgada de Alexis. Hermana, podrías hacer algo propio”. Así, una vez más, Camila Mayán logró convertirse en tendencia y quedar en el centro de la conversación.