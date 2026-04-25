¡Directo al Puskas! el impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo

Franco Pizzichillo convirtió el gol de la fecha en Uruguay y se perfila para competir como uno de los mejores del año.

25/04/2026

El fútbol uruguayo regaló una verdadera joya este fin de semana y el protagonista fue Franco Pizzichillo, quien marcó un espectacular gol desde mitad de cancha en la goleada de Montevideo City Torque por 4 a 1 frente a Boston River, por el Torneo Apertura.

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La conquista fue tan impactante que rápidamente dio la vuelta al mundo y ya muchos la señalan como una seria candidata al Premio Puskas, que reconoce al mejor gol del año.

Una definición espectacular

La jugada ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo, cuando un compañero desvió la pelota hacia el centro del campo.

Lejos de buscar una salida simple, Pizzichillo vio adelantado al arquero y sacó un potente remate desde mitad de cancha que recorrió gran parte del terreno y terminó dentro del arco rival.

La trayectoria inesperada del balón sorprendió a todos: jugadores, hinchas y hasta al relator oficial, que no pudo ocultar su asombro.

“¡Qué gol te mandaste, Franco!”, exclamó durante la transmisión.

La propia cuenta oficial de Montevideo City Torque también se hizo eco con una frase que rápidamente se viralizó: “Muchachos, ustedes no se imaginan el gol que hizo Franco Pizzichillo”.

Doblete y triunfo histórico

El gol no solo fue espectacular, sino también determinante. Apenas cuatro minutos después, el propio Pizzichillo volvió a aparecer para marcar el segundo tanto, tras recibir un pase filtrado de Pablo Siles y definir cruzado.

Con esa ventaja, el equipo dominó el resto del encuentro y terminó sellando la goleada con tantos de Gonzalo Montes y Sebastián Cáceres.

Así, Montevideo City Torque logró su primera victoria en el campeonato luego de cinco fechas y encontró en Pizzichillo a su gran figura.

Quién es Franco Pizzichillo

Franco Nicolás Pizzichillo Fernández, de 30 años, nació en Paysandú y se desempeña como lateral derecho o mediocampista.

Formado en Defensor Sporting, también pasó por Villa Teresa y Cerrito, antes de consolidarse en Montevideo City Torque, donde juega desde 2018.

Con el club ya suma más de 130 partidos y 11 goles en liga. Además, tuvo un paso por Santos Laguna de México y fue parte de las selecciones juveniles de Uruguay.

En 2024 incluso debutó con Uruguay A, convocado por Marcelo Bielsa.

Ahora, su nombre se instaló a nivel internacional gracias a un gol inolvidable que ya se metió entre los mejores del año.