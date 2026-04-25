Qué le pasó a Horacio Rueda, el hombre que murió dentro de un boliche

Vivía en el barrio Belgrano y había concurrido al lugar junto a su pareja. Tenía 65 años. Sufrió una descompensación en plena pista y no lograron reanimarlo.

25/04/2026

La muerte de Horacio Rueda, de 65 años, generó conmoción en la madrugada de este sábado en la ciudad. El hombre, vecino del barrio Belgrano, falleció mientras bailaba en el boliche Flop, ubicado en la intersección de avenida Independencia y Marconi, en el barrio Cabildo.

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De acuerdo a la información policial, Rueda residía en calle 24 de Septiembre y había asistido al local bailable junto a su pareja de 49 años, domiciliada en el barrio 25 de Mayo de La Banda. Ambos se encontraban en la pista cuando el hombre se descompensó de manera repentina, cerca de las 5:30.

Según relató la mujer a los efectivos, el hombre no reaccionó tras el episodio. Además, indicó que Rueda padecía problemas cardíacos y se encontraba bajo medicación. También precisó que durante el día previo había sufrido un fuerte dolor de cabeza, aunque no llegó a ser evaluado por un profesional de la salud.

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Ante la situación, personal policial y del servicio adicional del local activaron el protocolo de emergencia. Minutos después, arribó una ambulancia del SEASE, cuyo personal constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 3, junto a personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. El médico policial de turno recomendó la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del Hospital Independencia, mientras que los objetos personales de Rueda fueron entregados a su pareja.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que avanzará con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho, aunque las primeras versiones apuntan a un cuadro de salud preexistente como posible desencadenante.