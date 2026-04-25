Los científicos siguen aprendiendo del desastre nuclear de Chernóbil

Su trabajo debería hacer que los accidentes futuros sean menos mortales.

25/04/2026

Por The Economist

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Un autobús azul se detiene frente a la central nuclear de Chernóbil, y unos perros callejeros amigables se acercan. Ha pasado por varios puestos de control militar ucranianos, necesarios desde que las tropas rusas ocuparon brevemente la planta el primer día de la invasión en 2022. Baja el siguiente turno de trabajadores, listos para jornadas de 14 días en la planta. Justo encima de la entrada principal, los empleados disfrutan de un almuerzo subvencionado con platos típicos ucranianos. La cafetería está llena de actividad, a pesar de que el último de los cuatro reactores de la planta cerró definitivamente en el año 2000.

El personal, vestido con tres capas de algodón blanco, entra y sale del “Corredor Dorado”, un estrecho pasillo de casi un kilómetro de longitud que recorre toda la planta. Sus paredes son de un característico aluminio pintado de dorado soviético y su suelo es una asombrosa extensión de baldosas rotas que repiquetean entre sí. A lo largo del pasillo hay bandejas con alfombras empapadas para recoger el polvo potencialmente radiactivo que pueda quedar en las suelas de los zapatos, y anticuadas puertas de escaneo corporal de radiación: solo los que no estén contaminados pueden pasar. Algunos de los que transitan por el corredor se dedican a la monitorización de la radiación. Muchos más llevan a cabo la labor exasperantemente lenta de desmantelamiento y desmantelamiento. Y algunos siguen realizando nuevos descubrimientos científicos.

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El accidente que comenzó a desarrollarse aquí el 26 de abril de 1986 fue desastroso, y no solo para las personas que perdieron la vida durante y poco después. Pero también tuvo un lado positivo. Se convirtió en un laboratorio único: un experimento antinatural que, cuatro décadas después, sigue brindando valiosas lecciones sobre la biología, la ecología y la sociología de los accidentes nucleares.

Cuando el reactor número cuatro explotó durante una prueba de seguridad, su núcleo quedó expuesto al aire. De él salió una mezcla de más de 100 elementos radiactivos. Los gases inertes, como el xenón y el criptón, fueron arrastrados rápidamente y sin causar daño. Pero los átomos radiactivos que se depositaron en la región y afectaron a sus habitantes —desde el yodo (que pierde la mitad de su volumen por desintegración cada ocho días) hasta el tecnecio (que necesita 200.000 años)— continuaron dispersándose por el medio ambiente. El seguimiento constante de estos radionúclidos, en particular el estroncio y el cesio, los más preocupantes para la salud humana, ha sido una constante preocupación para muchos investigadores desde entonces.

Gennady Laptev y Oleg Voitsekhovych, recién graduados, fueron reclutados para colaborar. Se les unieron científicos soviéticos de diversas especialidades para evaluar el impacto ambiental de la catástrofe. El Dr. Laptev pronto se vio participando en misiones en helicóptero, instalando detectores sobre el reactor destruido para cuantificar la radiación emitida.

Hoy en día, ambos son investigadores senior en el Departamento de Monitoreo de Radiación Ambiental del Instituto Ucraniano de Hidrometeorología, y siguen trabajando en ello. En una oficina fría en Kiev —la calefacción y la electricidad son intermitentes en la Ucrania de tiempos de guerra—, se complementan al describir lo que han aprendido sobre el recorrido de los radionúclidos a través de lagos, ríos y aguas subterráneas.

Una de sus tareas más cruciales fue determinar el riesgo de radiación del agua potable. Tras el accidente, los habitantes de la zona temían lo que salía del grifo. Sin embargo, los señores Laptev y Voitsekhovych demostraron que el agua no aportaba más del 10% de la dosis total de radiación interna a largo plazo, y probablemente cerca del 1%. El resto provenía de los alimentos y, en particular, de la leche.

Verdad y consecuencias

El ejemplo que Chernóbil ha brindado sobre cómo el paisaje, la dinámica del agua y el comportamiento humano afectan el riesgo de radiación será importante al afrontar futuros desastres. Los científicos nunca dejan de estudiarlo, porque los isótopos radiactivos pueden moverse de maneras nuevas y sorprendentes.

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En general, cuando se detecta un aumento en los niveles de radiación, estos se mantienen por debajo de los límites aceptables. Sin embargo, en ocasiones, dichos límites se superan. Los doctores Laptev y Voitsekhovych hablan con entusiasmo sobre el drenaje natural de los estanques de refrigeración de Chernóbil, que se habían llenado con agua del río Pripyat hasta 2014. El agua subterránea relativamente limpia bajo los estanques había actuado como una barrera, conteniendo el agua subterránea mucho más contaminada cercana al reactor destruido. A medida que los estanques de refrigeración se han ido drenando lentamente, los niveles de estroncio en los cursos de agua locales han comenzado a superar las directrices de la OMS para el agua potable.

Valery Kashparov, del Instituto Ucraniano de Radiología Agrícola, es posiblemente el mayor experto mundial en cómo una lluvia de partículas radiactivas afecta la tierra y los alimentos que de ella provienen. La magnitud de la lluvia en un lugar determinado no es un factor determinante. El tipo de suelo probablemente sea el factor más importante: los suelos turbosos y arenosos ceden sus contaminantes a las plantas con mucha más facilidad que los suelos negros ricos en humus. Además, ha descubierto que los distintos alimentos absorben los radionúclidos de manera diferente. La avena absorbe desproporcionadamente estroncio; los guisantes, cesio. Sin embargo, el trigo y las patatas dejan más radionúclidos en la tierra.

El Dr. Kashparov ha recopilado una extensa lista de contramedidas agrícolas para reducir el riesgo. Entre ellas se incluyen: alimentar al ganado y a los peces con un producto químico llamado azul de Prusia, que se une al cesio y facilita su excreción; transformar la leche en mal estado en una forma (como mantequilla o queso) que pueda resistir la peligrosa radiactividad; y añadir cal o fertilizantes minerales al suelo para impedir su absorción.

Sin embargo, el comportamiento humano complica las cosas. Al principio, cuando el yodo radiactivo aún era abundante, la leche contribuyó en gran medida a la propagación de la radiación, ya que servía como medio de trueque para los pequeños agricultores. Para que cualquier plan de acción agrícola posterior a un desastre sea eficaz, debe tener en cuenta las economías locales, los hábitos alimenticios y la tolerancia al riesgo, y fomentar la concienciación pública, subraya el Dr. Kashparov.

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Alerta en Chernobyl.

Otro factor que influye en la transferencia de radionúclidos del suelo a los alimentos es la variedad de bacterias presentes en el entorno. Pocos han reflexionado tanto sobre este tema como Olena Pareniuk, del Instituto para Problemas de Seguridad de las Centrales Nucleares. Su trabajo demostró que diferentes bacterias pueden impedir o facilitar la transferencia. De ahí surgen dos medidas preventivas: inocular el suelo con la bacteria que impide la transferencia para obtener cultivos más limpios; o introducir la bacteria que la facilita, con lo que la planta actúa como una esponja desechable que absorbe contaminantes y ayuda a limpiar el suelo. Los resultados de las pruebas de laboratorio de ambas técnicas son modestos, pero alentadores.

El Dr. Pareniuk también ha estudiado las bacterias que habitan el reactor destruido de Chernóbil. Sobreviven —e incluso prosperan— en un entorno alcalino inhóspito donde prácticamente no hay nutrientes. Aún más sorprendente es que están descomponiendo la mezcla altamente radiactiva de combustible de uranio fundido, hormigón y metal conocida como corium. “Sea cual sea el material que creamos los seres humanos, la naturaleza encontrará sus microorganismos para descomponerlo”, afirma el Dr. Pareniuk.

Han surgido historias aún más esperanzadoras en los estratos superiores de la cadena alimentaria. Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, comenzó a estudiar Chernóbil en 1990 como físico. Desde entonces, se ha convertido en un experto en la fauna silvestre de la región. La evacuación de la zona de exclusión es ya un experimento bien documentado de reintroducción de especies silvestres. No se trata solo de que los animales tomaran el control cuando la gente se fue. Los animales más grandes, en particular, prosperaron; las poblaciones de lobos y ciervos se recuperaron y especies extintas hace mucho tiempo, como el lince, regresaron. Todavía existe cierto debate sobre, entre otras cosas, los efectos a largo plazo en criaturas más pequeñas como las golondrinas y las mariposas, pero en general, el accidente dejó poca huella en las poblaciones animales o en su ADN. En la zona no hay peces de tres ojos (aunque las percas en las áreas más contaminadas parecen desarrollarse sexualmente más lentamente).

Algo en el aire

Según el Dr. Smith, una consecuencia aún más perjudicial del accidente ha sido la incomprensión del riesgo de radiación tanto por parte del público como de los responsables políticos. Aparte de un repunte inicial de cáncer de tiroides (en su mayoría no letal), es prácticamente imposible calcular con exactitud el número de muertes humanas causadas por la exposición a la radiación. Otros factores, entre ellos la radiación natural de la Tierra, contribuyen a aumentar el riesgo de cáncer a lo largo de la vida, un riesgo que el desastre no incrementó de forma perceptible. Sin embargo, esa no es la percepción general. Chernóbil generó en el mundo un temor paralizante que se extendió durante varias generaciones, la imaginación generalizada de criaturas mutantes y un miedo latente que, en última instancia, ha influido en la política energética.

Las alfombras empapadas y las puertas de seguridad se multiplican a medida que el Corredor Dorado llega a lo que queda del reactor número cuatro, ahora bajo un arco del tamaño de un hangar de aviones conocido como el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC). Este se deslizó hasta su posición en 2016 para complementar el “sarcófago” de hormigón construido apresuradamente sobre el reactor en 1986. Costó USD 1.600 millones y estaba destinado a contener las crecientes fugas de radiación durante 100 años.

El día de San Valentín de 2025, ese plazo se vio truncado. Un dron ruso perforó el NSC, provocando un incendio que consumió más de la mitad de una capa protectora interna. En la parte trasera del NSC se encuentra una moderna sala de control que contrasta notablemente con el diseño soviético de los demás centros neurálgicos de la planta. Los ingenieros fruncen el ceño mientras intentan determinar cómo afectará el daño a la capacidad del NSC para contener los restos del núcleo. Cuarenta años después, esta desgracia ha hecho necesaria una investigación más.