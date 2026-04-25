VIDEOS: así explotaron los hinchas de Racing contra la dirigencia tras el empate ante Barracas Central

Los fanáticos de la Academia cantaron contra quienes comandan los destinos del club e incluso pidieron por Víctor Blanco.

25/04/2026

El empate 1 a 1 frente a Barracas Central no solo dejó a Racing en una situación delicada de cara a los playoffs del Torneo Apertura, sino que además generó un fuerte quiebre entre los hinchas y la dirigencia encabezada por Diego Milito.

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Apenas finalizó el encuentro en el Cilindro de Avellaneda, desde las tribunas bajaron duros cánticos contra la Comisión Directiva, en una clara muestra de hartazgo por el presente futbolístico y la incertidumbre que rodea al club.

Del apoyo a Costas al enojo con la dirigencia

En la previa del partido, los fanáticos habían mostrado su respaldo al entrenador Gustavo Costas, con pasacalles y una fuerte ovación, dejando en claro que el malestar no apuntaba al cuerpo técnico.

Sin embargo, la situación fue muy distinta con la dirigencia.

El rendimiento irregular del equipo, sumado a la expulsión de Adrián Fernández al minuto de juego y el empate sufrido a diez minutos del final, terminaron por colmar la paciencia de los simpatizantes.

Muchos hinchas se retiraron del estadio entonando un cántico contundente: “¡La Comisión, la Comisión, se va a la p... que lo parió!”.

Incluso, desde algunos sectores también hubo pedidos por el regreso de Víctor Blanco, expresidente de la institución.

Primera vez contra Milito

Los insultos marcaron un hecho fuerte: fue la primera vez que los hinchas cantaron directamente contra Milito y su conducción desde que asumió como máxima referencia dirigencial del club.

El mensaje fue claro: la bronca hoy está más enfocada en quienes toman las decisiones institucionales que en el plantel o el entrenador.

Un cierre de fase regular con máxima tensión

Ahora, todas las miradas apuntan al duelo frente a Huracán, último partido de la fase de grupos y determinante para definir si la Academia logra meterse en la próxima instancia.

Actualmente, Racing ocupa el octavo puesto de la Zona B, el último lugar de clasificación, pero no depende de sí mismo y todavía puede ser superado por Gimnasia y Tigre.

Con ese panorama, el equipo deberá esperar otros resultados y luego jugarse todo en la última fecha para intentar meterse entre los ocho mejores.

En Avellaneda, mientras tanto, el margen de error se achica y el clima en el Cilindro ya dejó en claro que la paciencia se terminó.