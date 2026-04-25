Estremecedor hallazgo en una clínica de Villa Ballester: investigan la aparición de ocho fetos en residuos

El caso salió a la luz tras un operativo por una menor embarazada de 12 años. La Justicia federal y provincial analiza posibles delitos vinculados a trata, sustracción de menores y manejo irregular de restos biológicos.

25/04/2026

Una investigación por presunta trata de personas derivó en un impactante procedimiento en una clínica privada de Villa Ballester, donde la Policía halló ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos. Según fuentes del caso, dos de ellos presentaban signos de desmembramiento.

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El operativo fue ordenado por la Justicia federal luego de detectar inconsistencias en las declaraciones del director del establecimiento, quien inicialmente negó la presencia de una menor de 12 años que cursaba un embarazo avanzado.

La causa se inició en Santiago del Estero, donde se investiga un presunto abuso sexual contra la niña. De acuerdo a la reconstrucción, la menor había sido trasladada a Buenos Aires por una organización no gubernamental junto a su madre —una mujer en situación de extrema vulnerabilidad— para ser atendida en la clínica ubicada sobre la calle Enrique Marengo.

A partir de un exhorto judicial, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense intervinieron el viernes 24 de abril para localizar a la menor. Al llegar al centro de salud, el director negó que estuviera internada allí, aunque luego se comprobó que tanto la niña como su madre se encontraban en el lugar.

Uno de los elementos que profundizó la sospecha fue el testimonio de la madre, quien manifestó desconocer el paradero y el estado del bebé, lo que encendió las alarmas sobre una posible maniobra de sustracción de menores.

Con estos indicios, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento urgente. Sin embargo, al momento de concretarse la medida, la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del establecimiento.

Durante la inspección, los efectivos encontraron los restos humanos en un depósito de residuos ubicado en la parte posterior de la clínica. Además, se secuestró documentación que ahora es analizada para determinar si existían prácticas irregulares sistemáticas.

Todo el personal presente fue identificado, mientras que la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades. Hasta el momento, no se informó la detención del director del centro médico ni se confirmó la situación de habilitación del establecimiento.

En paralelo, la UFI N°07 del Departamento Judicial de San Martín —con jurisdicción en Malvinas Argentinas— interviene en la investigación de los posibles delitos vinculados tanto al hallazgo de los restos como a la situación de la menor.