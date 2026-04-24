Con una gran reacción, Manchester City se lo dio vuelta a Southampton y sueña también con la FA Cup

Los Ciudadanos arrancaron perdiendo, pero se terminaron imponiendo por 2-1 con goles de Doku y Nico González para llegar a la final, donde esperan a Chelsea o Leeds.

25/04/2026

El Manchester City tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Southampton en Wembley y avanzar a la final de la FA Cup 2025-2026. En un partido que parecía encaminarse al empate, el conjunto de Pep Guardiola lo dio vuelta en el cierre y se impuso por 2-1.

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El encuentro fue muy parejo durante gran parte del desarrollo y recién se destrabó a los 79 minutos, cuando el irlandés Finn Azaz sacó un potente remate desde media distancia tras una pérdida de Rayan Cherki en mitad de cancha para adelantar a Southampton. Sin embargo, la reacción del City fue inmediata y tuvo como protagonista a Jérémy Doku, que había ingresado en el complemento.

A los 83, el belga encaró de izquierda hacia el centro, se generó el espacio y sacó un remate que se desvió en un defensor, descolocando al arquero Daniel Peretz para marcar el empate. Con el impulso anímico a su favor, el City fue con todo en busca del triunfo ante un rival que se replegó cerca de su área.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció el español Nico González, quien a los 87 minutos sacó un bombazo desde más de 30 metros para sellar la remontada y la clasificación a la final.

Southampton, que milita en el Championship, dejó en claro desde el inicio que no iba a ser un simple espectador. Incluso, había logrado ponerse en ventaja a los 12 minutos con un gol de Leo Scienza que fue anulado por un offside milimétrico. A lo largo del primer tiempo incomodó al City con su planteo físico y directo, convirtiéndose en una verdadera piedra en el zapato.

En el complemento, la jerarquía del equipo de Guardiola terminó inclinando la balanza. El dominio se hizo cada vez más marcado y, aunque el golpe inicial fue de Southampton, el City encontró en su banco de suplentes y en la calidad individual las respuestas necesarias para dar vuelta una historia que se había complicado más de lo esperado.