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Mascotas

Buscan desesperadamente a “Tom”, un pitbull perdido en el barrio Siglo XX

El perro, de un año aproximadamente, desapareció el viernes en la zona de las Cuatro Plazas. Su dueño, con movilidad reducida, lo considera su principal compañía.

25/04/2026

Vecinos del barrio Siglo XX, en Santiago del Estero, iniciaron una campaña solidaria para dar con el paradero de Tom, un perro de raza pitbull que se perdió durante las últimas horas del pasado viernes en la zona conocida como las Cuatro Plazas.

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Según informaron, se trata de un animal de pelaje gris, de aproximadamente un año de edad, que se caracteriza por ser muy manso y cariñoso, por lo que no representa ningún peligro.

La búsqueda cobra especial importancia por el vínculo que une a Tom con su dueño, un hombre con dificultades para movilizarse, para quien el perro es un compañero fundamental en la vida cotidiana.

Familiares y vecinos apelan a la solidaridad de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrarlo y piden que, en caso de haberlo visto, se comuniquen de inmediato para facilitar su regreso a casa.

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