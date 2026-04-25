Conmoción por una niña santiagueña de 12 años embarazada: allanaron una clínica de Buenos Aires y hallaron fetos desmembrados

La menor, oriunda de Santiago del Estero, estaba internada en un sanatorio bonaerense. Durante un operativo judicial encontraron restos biológicos y secuestraron documentación clave para la causa.

Hoy 20:39

Un estremecedor caso sacude a la Justicia y tiene como eje a una niña de 12 años, oriunda de Santiago del Estero, quien cursaba un embarazo de ocho meses y se encontraba internada en una clínica de la provincia de Buenos Aires.

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La menor había sido trasladada junto a su madre hacia territorio bonaerense y permanecía alojada en la Clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester. La situación de la niña es investigada por la Justicia santiagueña, donde se inició una investigación por abuso sexual con acceso carnal contra la menor.

Según trascendió, la menor habría tomado contacto con una organización no gubernamental que gestionó su traslado. A partir de ello, y mediante un exhorto interprovincial, intervino la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense.

Sospechas y operativo judicial

Cuando los investigadores se presentaron en la clínica para ubicar a la niña y a su madre, en un primer momento las autoridades del establecimiento negaron que ambas estuvieran internadas allí. Luego, tras distintas verificaciones, se constató que efectivamente permanecían en el lugar.

Uno de los puntos que despertó preocupación fue la declaración de la madre, quien manifestó no conocer el estado del bebé, situación que derivó en nuevas medidas judiciales.

Foto: TN

Ante ese escenario, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento urgente sobre el establecimiento médico.

Hallazgo de ocho fetos humanos

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, en un depósito ubicado en la parte posterior de la clínica. Además, según fuentes del caso, dos presentaban signos de desmembramiento.

También se secuestró documentación de interés para la causa, la cual será analizada para determinar si existían maniobras irregulares o prácticas sistemáticas dentro del lugar.

La investigación continúa

Todo el personal presente en la clínica fue identificado y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, se avanza para establecer las responsabilidades penales de directivos y encargados del centro de salud.

Mientras tanto, la UFI N°07 del Departamento Judicial de San Martín investiga tanto el hallazgo de restos biológicos como la delicada situación de la niña santiagueña, un caso que generó profunda conmoción.