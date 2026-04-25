Conmebol confirmó los árbitros de la Sudamericana: quién dirige a River, Racing y San Lorenzo

Se viene la tercera fecha de la fase de grupos y los equipos argentinos ya conocen a las ternas arbitrales. Hay un viejo conocido para River y designaciones internacionales para Racing y San Lorenzo.
La CONMEBOL dio a conocer la designación arbitral para la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde los equipos argentinos ya saben quiénes impartirán justicia en sus respectivos compromisos.
Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
Asistente 1: Jhon León (Col)
Asistente 2: Jhon Gallego (Col)
Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Col)
VAR: Leonard Mosquera (Col)
AVAR: Sebastián Vela (Col)
Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
Asistente 1: Carlos Barreiro (Uru)
Asistente 2: Pablo Llarena (Uru)
Cuarto árbitro: José Burgos (Uru)
VAR: Cristhian Ferreira (Uru)
AVAR: Richard Trinidad (Uru)
Árbitro: Jhon Ospina (Col)
Asistente 1: David Fuentes (Col)
Asistente 2: Miguel Roldán (Col)
Cuarto árbitro: Javier Revollo (Bol)
VAR: David Rodríguez (Col)
AVAR: Luis Picón (Col)
Árbitro: Kevin Ortega (Per)
Asistente 1: Michael Orue (Per)
Asistente 2: Jesús Sánchez (Per)
Cuarto árbitro: Augusto Menendez (Per)
VAR: Diego Haro (Per)
AVAR: Alberth Alarcón (Per)
Árbitro: Bryan Loayza (Ecu)
Asistente 1: Ricardo Baren (Ecu)
Asistente 2: Juan Aguiar (Ecu)
Cuarto árbitro: Yerson Zambrano (Ecu)
VAR: Gabriel González (Ecu)
AVAR: Luis Quiroz (Ecu)
Árbitro: Mathías De Armas (Uru)
Asistente 1: Héctor Bergalo (Uru)
Asistente 2: Mathías Muniz (Uru)
Cuarto árbitro: Nadia Fuques (Uru)
VAR: Leodán González (Uru)
AVAR: Anahí Fernández (Uru)