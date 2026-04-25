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Conmebol confirmó los árbitros de la Sudamericana: quién dirige a River, Racing y San Lorenzo

Se viene la tercera fecha de la fase de grupos y los equipos argentinos ya conocen a las ternas arbitrales. Hay un viejo conocido para River y designaciones internacionales para Racing y San Lorenzo.

25/04/2026

La CONMEBOL dio a conocer la designación arbitral para la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde los equipos argentinos ya saben quiénes impartirán justicia en sus respectivos compromisos.

Los árbitros de la tercera fecha de la Copa Sudamericana

RB Bragrantino-River (jueves a las 21.30)

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

Asistente 1: Jhon León (Col)

Asistente 2: Jhon Gallego (Col)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

AVAR: Sebastián Vela (Col)

Caracas-Racing (miércoles a las 19)

Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

Asistente 1: Carlos Barreiro (Uru)

Asistente 2: Pablo Llarena (Uru)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uru)

VAR: Cristhian Ferreira (Uru)

AVAR: Richard Trinidad (Uru)

San Lorenzo-Santos (martes a las 19)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

Asistente 1: David Fuentes (Col)

Asistente 2: Miguel Roldán (Col)

Cuarto árbitro: Javier Revollo (Bol)

VAR: David Rodríguez (Col)

AVAR: Luis Picón (Col)

Barracas Central-Audax Italiano (martes a las 21)

Árbitro: Kevin Ortega (Per)

Asistente 1: Michael Orue (Per)

Asistente 2: Jesús Sánchez (Per)

Cuarto árbitro: Augusto Menendez (Per)

VAR: Diego Haro (Per)

AVAR: Alberth Alarcón (Per)

Riestra-Montevideo City Torque (miércoles a las 19)

Árbitro: Bryan Loayza (Ecu)

Asistente 1: Ricardo Baren (Ecu)

Asistente 2: Juan Aguiar (Ecu)

Cuarto árbitro: Yerson Zambrano (Ecu)

VAR: Gabriel González (Ecu)

AVAR: Luis Quiroz (Ecu)

Tigre-América de Cali (jueves a las 21)

Árbitro: Mathías De Armas (Uru)

Asistente 1: Héctor Bergalo (Uru)

Asistente 2: Mathías Muniz (Uru)

Cuarto árbitro: Nadia Fuques (Uru)

VAR: Leodán González (Uru)

AVAR: Anahí Fernández (Uru)

TEMAS Club Atlético San Lorenzo de Almagro Racing Club Club Atlético River Plate Copa Sudamericana

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