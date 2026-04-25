Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza y llamó a ganar la provincia

La secretaria general de la Presidencia pidió fortalecer el armado territorial en Provincia de Buenos Aires durante una jornada en Suipacha.

25/04/2026

Karina Milei volvió a mostrarse al frente del armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Este sábado encabezó el cierre de una jornada de capacitación partidaria en Suipacha, donde llamó a consolidar la estructura del espacio con el objetivo de competir por la gobernación.

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El encuentro reunió a más de 1500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). Durante la jornada hubo exposiciones sobre estrategia, comunicación y organización territorial, con eje en la construcción política en el distrito más grande del país.

En su discurso, la secretaria general de la Presidencia agradeció la participación de la militancia y destacó el compromiso de quienes “decidieron involucrarse”. “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, afirmó.

Karina Milei puso el foco en la necesidad de fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza y advirtió que el crecimiento del espacio no puede depender solo de definiciones desde la conducción. “La Provincia no se construye desde un escritorio, sino con trabajo en cada distrito”, señaló.

En ese sentido, planteó como objetivo central ganar la provincia de Buenos Aires y sostener el rumbo del gobierno nacional. “Tenemos un objetivo claro: consolidar este camino y asegurar la continuidad del proyecto que empezó Javier Milei”, sostuvo.

Además, llamó a profundizar el despliegue político en todo el territorio bonaerense. “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y lo vamos a lograr con las ideas de la libertad”, afirmó.

Del cierre también participaron el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes respaldaron la estrategia del espacio y coincidieron en la necesidad de ampliar la base política para disputar el poder en la Provincia.

Pareja aseguró que el oficialismo trabaja con un plan para alcanzar ese objetivo y destacó la formación de dirigentes como una herramienta clave. “El Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo”, remarcó.

Por su parte, Santilli planteó que el desafío es “transformar” la provincia y llamó a sostener el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional. “Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”. indicó.

La actividad formó parte de una serie de encuentros que La Libertad Avanza prevé replicar en distintos puntos del país para consolidar su estructura política y fortalecer su presencia territorial de cara a las próximas elecciones.