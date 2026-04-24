Con la mente puesta en la Champions, el Atlético de Madrid de los argentinos volvió al triunfo ante el Athletic

El equipo de Simeone se repuso en LaLiga con una victoria por 3 a 2 en el Metropolitano. Ahora ya piensa en el Arsenal.

25/04/2026

Y levantó la cabeza. Porque cuando el panorama era oscuro para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, con cuatro derrotas al hilo -entre ellas la caída en la final de la Copa del Rey-, apareció la luz con la victoria 3-2 ante el Athletic Club por la fecha 32 de LaLiga. Y ojo, porque ahora se viene un desafío mayor: las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal, el próximo 29 de abril.

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Con el Mundial a la vuelta de la esquina, sumar minutos también se vuelve clave para los argentinos. Desde el arranque estuvo Giuliano Simeone, que se retiró a los 25 minutos del complemento, mientras que Nicolás González y Nahuel Molina ingresaron en la segunda mitad. Julián Álvarez y Juan Musso, en cambio, siguieron el partido desde el banco, mientras que Thiago Almada no estuvo por suspensión.

Lo mejor del primer tiempo pasó por las trepadas de Giuliano por la banda, aunque el Atlético careció de claridad. A los 22 minutos, tras un córner ejecutado por Galarreta, apareció Paredes para anticipar de cabeza y marcar el 1-0 para la visita, dejando sin respuestas a Oblak. Así, el conjunto del Cholo se fue al descanso en desventaja y bajo una lluvia de silbidos en su propia casa.

En el complemento, el Atlético mostró otra cara. Con mejores asociaciones y mayor precisión, encontró rápido el empate: un centro de Barrios que rebotó en el taco de Vivian le quedó servido a Griezmann, que no perdonó. Apenas cinco minutos después, Sorloth aprovechó una gran asistencia de Baena para dar vuelta el marcador y poner el 2-1.

Ya en el tramo final, el propio Sorloth volvió a aparecer para estirar la ventaja y encaminar el triunfo. El Athletic Club descontó a través de Guruzeta y le puso suspenso al cierre, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, el equipo de Diego Simeone toma aire y se mantiene cuarto en LaLiga con 60 puntos, lejos del líder Barcelona. Ahora, toda la atención está puesta en la Champions League, donde se jugará una serie clave ante el Arsenal en busca de la gran final.