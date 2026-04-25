La Sábana Santa: la reliquia más valiosa que resguarda Santiago desde hace más de 400 años

En la iglesia Santo Domingo se conserva una pieza cargada de historia, fe y misterio que despierta devoción y curiosidad entre fieles y visitantes.

25/04/2026

Pocos saben que en Santiago del Estero, dentro de la histórica iglesia Santo Domingo, se resguarda una de las reliquias religiosas más impactantes y valiosas de la provincia: una representación de la Sábana Santa, vinculada a la tradición cristiana que recuerda el lienzo que habría envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión.

Sabana Santa

Esta reliquia permanece en la provincia desde hace más de 400 años, convirtiéndose en una de las piezas más antiguas y significativas del patrimonio religioso santiagueño. Su presencia ha despertado durante generaciones la fe de miles de creyentes y también la curiosidad de quienes buscan conocer más sobre su historia.

La Sábana Santa está estrechamente ligada a la devoción católica y al misterio que rodea al sudario de Turín, considerado por muchos como el lienzo original que cubrió a Cristo luego de su muerte en la cruz. En Santiago del Estero, la pieza conservada en Santo Domingo representa ese símbolo de profunda espiritualidad y es custodiada con gran respeto por la comunidad religiosa.

Sabana Santa

La iglesia Santo Domingo, uno de los templos más emblemáticos de la provincia, se convirtió así en un punto de referencia para quienes desean acercarse a esta reliquia, especialmente durante fechas significativas como la Semana Santa, cuando crece el interés por su historia y significado.

Más allá del valor material, la reliquia representa un fuerte mensaje de fe, esperanza y reflexión para los fieles, siendo considerada por muchos como uno de los mayores tesoros espirituales de Santiago del Estero.

Sabana Santa

Con más de cuatro siglos de permanencia en la provincia, la Sábana Santa sigue siendo un símbolo silencioso pero poderoso, que conecta la historia religiosa mundial con el corazón mismo de la Madre de Ciudades.