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“Es un lujo”: Mario Massaccesi destacó su estadía en el Gran Amerian Carlos V de Termas de Río Hondo

El periodista y conductor llegó a la ciudad para participar del Abuelo Fest 2026 y compartió imágenes desde el hotel, donde elogió las instalaciones y el servicio del reconocido cinco estrellas.

25/04/2026

El periodista, conductor y escritor Mario Massaccesi se encuentra en Las Termas de Río Hondo, donde participa del Abuelo Fest 2026, un encuentro nacional destinado a adultos mayores que combina relax, salud y entretenimiento.

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Durante su estadía, Massaccesi se hospeda en el Gran Amerian Hotel Casino Carlos V, uno de los establecimientos más reconocidos de la ciudad, desde donde compartió un video mostrando las instalaciones y agradeciendo la atención recibida.

Este cielo, esta terraza para leer un rato, agua termal, ya enseguida me voy a meter, es un lujo”, expresó mientras recorría el lugar. También destacó la comodidad de la habitación: “La habitación es tremenda”, comentó.

En otro tramo del video, el conductor agradeció especialmente la recepción y el detalle de bienvenida preparado para su llegada. “Muchísimas gracias al hotel Amerian, ya mismo me pongo la malla y me voy a las aguas termales a disfrutar”, dijo entre risas.

Massaccesi llegó invitado por una agencia de viajes y turismo, en el marco de su participación en el evento que reúne a más de 200 jubilados de todo el país. “Siempre me llaman a charlar con jubilados, con la tercera edad, con la generación silver”, señaló.

El Gran Amerian Carlos V es el primer hotel cinco estrellas de Santiago del Estero y uno de los íconos turísticos de la ciudad termal. Se destaca por su propuesta de bienestar, con el Brisa Termal Spa, considerado uno de los más grandes del país, además de piscinas termales, casino, gastronomía gourmet y servicios orientados al descanso familiar.

Ubicado a pocos metros de la Plaza San Martín, el hotel es una de las principales opciones para quienes visitan Termas de Río Hondo en busca de confort, salud y esparcimiento.

TEMAS Termas de Río Hondo Santiago del Estero Turismo Amerian Hotel Carlos V Mario Massaccesi

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