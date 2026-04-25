“Jueguen con el corazón de un niño”: el emotivo video de Mitre para levantar al equipo

En la previa del duelo clave ante Chaco For Ever, el Aurinegro publicó un mensaje especial con Mario Bevilacqua y chicos de las inferiores como protagonistas.

25/04/2026

Mitre atraviesa un momento delicado en la Primera Nacional, pero en la previa de un partido determinante decidió apelar a la emoción y al sentido de pertenencia para motivar al plantel profesional.

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En sus redes sociales, el club publicó un emotivo video con un mensaje claro y directo: “Jueguen con el corazón de un niño”, una pieza audiovisual que rápidamente generó repercusión entre los hinchas aurinegros.

Un mensaje fuerte en un momento complicado

El equipo santiagueño se encuentra en la penúltima posición de la Zona, apenas por encima de Chaco For Ever, justamente el rival al que enfrentará este domingo en un duelo clave para empezar a salir del fondo de la tabla.

La situación deportiva derivó en la salida de Carlos Mayor, y este encuentro marcará además el debut oficial de Cristian Mazzón como nuevo entrenador del Aurinegro.

En ese contexto, desde el club eligieron reforzar el aspecto emocional y el sentido de pertenencia con una producción especial.

El video tiene como protagonistas a Mario Bevilacqua, ex jugador identificado con Mitre y con pasos también por Talleres de Córdoba, River Plate y Deportivo Español, además de varios chicos de las divisiones formativas de la institución.

La idea apunta a recordar la esencia del club y transmitirle al plantel profesional la importancia de representar esos colores.

“Mitre es su gente. Mitre es su historia. Jueguen con el corazón de un niño”, fue el mensaje elegido para acompañar la publicación.

Un partido que puede marcar el rumbo

El duelo ante Chaco For Ever aparece como una verdadera final para el Aurinegro, no solo por la tabla de posiciones sino también por la necesidad de cambiar el ánimo del equipo.

Con nuevo entrenador, presión deportiva y ahora también un fuerte respaldo emocional desde el club, Mitre buscará este domingo dar el primer paso hacia la recuperación.

El mensaje ya está claro: jugar con el corazón, con identidad y con la ilusión intacta.