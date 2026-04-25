Localizan automóvil con pedido de secuestro vigente

El rodado presentaba pedido de secuestro activo desde el 21 de diciembre de 2022, registrado en la provincia de Misiones.

25/04/2026

Durante un operativo vehicular realizado en la mañana de este sábado sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del puente sobre el río Horcones, personal de la División Prevención D.S.C. N° 10 junto a efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial procedió procedió al secuestro preventivo de un automóvil.

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Se trataba de un vehículo marca Chevrolet de color azul, conducido por un hombre de 75 años, domiciliado en el departamento Copo.

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Al realizar la verificación correspondiente y la consulta con Planta Verificadora, se estableció que el rodado presentaba pedido de secuestro activo desde el 21 de diciembre de 2022, registrado en la provincia de Misiones.

Informada la fiscal interviniente dispuso que el automóvil quedara en calidad de secuestro preventivo, mientras se avanza con las diligencias judiciales correspondientes.