Alarma en Brasil: Militao podría pasar por el quirófano y se perdería el Mundial

La larga lista de lesiones que preocupa de cara al próximo Mundial podría sumar un nuevo nombre de peso: Éder Militão.

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El defensor de Real Madrid C.F. sufrió una molestia física que, en principio, parecía controlada, pero desde España surgieron versiones que indican que la situación sería mucho más grave y que incluso debería pasar por el quirófano, lo que lo dejaría afuera de la Copa del Mundo.

Qué dice el parte oficial

Desde el club español informaron oficialmente que el zaguero presenta una “lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, sin brindar mayores precisiones sobre los tiempos de recuperación.

Sin embargo, según reveló Cadena COPE, el problema sería más complejo: la lesión habría afectado una cicatriz de una molestia muscular anterior, lo que podría obligarlo a someterse a una intervención quirúrgica.

Un antecedente que preocupa

Esa cicatriz se originó justamente por una lesión previa que ya había mantenido a Militao alejado de las canchas durante casi cuatro meses, por lo que una recaída en esa misma zona encendió todas las alarmas.

Si finalmente se confirma la operación, el brasileño no solo se perdería el resto de la temporada con el Merengue, sino que además quedaría descartado para disputar el Mundial con la selección de Brasil.

Problemas para Ancelotti

La situación genera una fuerte preocupación en Brasil, especialmente porque el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti ya arrastra otros problemas físicos importantes.

Uno de ellos es el caso de Estêvão, quien sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva y también está en duda.

Además, ya está confirmado que Brasil no podrá contar con Rodrygo, que a comienzos de marzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha.

Espera y máxima tensión

Por ahora, Real Madrid no confirmó oficialmente la necesidad de una cirugía, pero el panorama mantiene en vilo tanto al club como a la selección brasileña.

Con varias figuras golpeadas físicamente y el Mundial cada vez más cerca, la posible baja de Militao sería otro golpe durísimo para una Brasil que empieza a mirar la Copa con demasiadas preocupaciones.