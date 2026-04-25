Un influencer popular se une a Telefe para impulsar Gran Hermano

El programa 'Gran Hermano: Generación Dorada' de Telefe sorprende a sus seguidores con la incorporación del influencer Martin Cirio, quien reaccionará a los momentos clave del reality.

25/04/2026

'Gran Hermano: Generación Dorada' se ha convertido en un fenómeno mediático, proporcionando a sus seguidores un contenido constante y emocionante. Sin embargo, en medio de este caos dentro de la casa del reality de Telefe, surge una noticia inesperada que ha tomado por sorpresa a los fanáticos.

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Telefe ha demostrado su interés por potenciar sus programas mediante la integración de personalidades del streaming y contenidos on demand a través de su plataforma Streams Telefe. Este enfoque busca atraer a un público más amplio y mantener la relevancia de sus producciones.

El canal cuenta con varios programas que complementan 'Gran Hermano', como 'La Jugada', 'GH X Tora y Fefe', y la Liga de Streamers que comenta el reality. Santiago del Moro, reconocido conductor, lidera 'La Cumbre', un espacio que se enfoca en el análisis de los episodios. La emisora de Martínez parece decidida a ir más allá.

Con el objetivo de maximizar el impacto de 'Gran Hermano: Generación Dorada', se ha confirmado la incorporación de Martin Cirio, una de las figuras más influyentes de las redes sociales en Argentina. Este conocido streamer comenzará a interactuar con el contenido del reality de manera indirecta.

A partir de la próxima semana, Martin Cirio reaccionará a los momentos más destacados de 'Gran Hermano' a través de su programa de streaming 'FaraNews'. Este enfoque permitirá a los seguidores revivir los momentos más emocionantes del reality al lado de su influencer favorito.

Los interesados en seguir el programa de Martin Cirio podrán sintonizar 'FaraNews' todos los lunes a las 12:00 horas, en su canal de Twitch. Posteriormente, el contenido estará disponible en el canal de Youtube de Telefe, facilitando así el acceso a un mayor número de espectadores.