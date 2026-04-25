Polémica con Alpine: editaron un video de Colapinto y eliminaron una frase sobre Malvinas

La escudería borró y volvió a subir un clip del piloto argentino tras recortar una parte de la canción “Pa’ la Selección” que hacía referencia a las Islas Malvinas.

25/04/2026

Una publicación de Alpine F1 Team generó fuerte polémica en redes sociales luego de que la escudería eliminara un fragmento de un video en el que aparecía Franco Colapinto cantando la canción Pa' la Selección, de La T y la M, que incluía una referencia directa a las Islas Malvinas.

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El material fue publicado el viernes en Instagram, Facebook y Twitter, pero permaneció apenas cerca de una hora online antes de ser eliminado. Poco después, el equipo volvió a subir el mismo video, aunque esta vez con una edición puntual que no pasó desapercibida.

El fragmento eliminado

La polémica gira en torno a una frase específica de la canción que el piloto argentino entonaba en la grabación: “Como en Malvinas preparado para la guerra”.

Ese tramo aparecía en la primera versión del video, pero fue eliminado en la segunda publicación.

Algunos usuarios alcanzaron a guardar el clip original, lo que permitió comparar ambas versiones y confirmar el recorte realizado por la escudería.

Un video previo a la exhibición en Buenos Aires

Las imágenes habían sido registradas en marzo, durante la previa del Gran Premio de Japón, en una serie de producciones promocionales junto a un Alpine A110 R.

Días antes ya se había difundido otro clip del mismo protagonista con un tono más distendido.

Este nuevo video formaba parte de la previa de la histórica exhibición que Colapinto protagonizará este domingo en Buenos Aires, donde manejará por primera vez un monoplaza de Fórmula 1 en suelo argentino.

Reacciones en redes

La modificación generó múltiples cuestionamientos por parte de usuarios argentinos, que rápidamente advirtieron la ausencia del fragmento relacionado con Malvinas y criticaron la decisión de Alpine.

Muchos interpretaron el recorte como una decisión política vinculada al contexto internacional y al hecho de que la escudería tiene sede operativa en el Reino Unido.

Si bien no es la primera ocasión en la que el equipo realiza ajustes sobre contenidos vinculados a Colapinto, sí se trata del primer caso en el que la edición involucra una referencia directa a la Guerra de Malvinas de 1982.

La situación ocurre además en un momento especialmente sensible por la cuestión de la soberanía de las islas, con recientes cruces diplomáticos entre Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido que volvieron a poner el tema en agenda.

Así, una simple publicación promocional terminó abriendo una nueva polémica que excede al automovilismo y toca una de las fibras más sensibles de la historia argentina.