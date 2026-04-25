La Policía Federal incauta más de 500 kilos de hojas de coca en Jujuy

La Policía Federal realizó un operativo exitoso en Jujuy, incautando 570 kilos de hojas de coca y 2.000 atados de cigarrillos en Aguas Blancas.

25/04/2026

En un importante operativo llevado a cabo en la madrugada del viernes 24 de abril, la Policía Federal implementó un procedimiento en los pasadores de fincas a lo largo de la ruta 50, entre Orán y Aguas Blancas.

El resultado del operativo fue notable, con el secuestro de 570 kilos de hojas de coca y 2.000 cartones de cigarrillos, lo que resalta la efectividad de las acciones policiales en la región.

Los bultos confiscados fueron trasladados a la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se llevó a cabo el conteo oficial del material incautado por parte del personal policial.

Fuentes oficiales confirmaron que, tras realizar los análisis correspondientes con narcotest, se descartó la presencia de droga entre los elementos secuestrados, lo que indica un enfoque riguroso en el proceso de verificación.

Las investigaciones continúan abiertas y están orientadas a desentrañar las redes de contrabando que operan desde la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo hacia Orán.

Estas redes utilizan el corredor de fincas linderas a la ruta 50 como una vía de paso ilegal, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Por el momento, no se han registrado detenciones en el marco del procedimiento, lo que sugiere que las investigaciones deben profundizarse para identificar a los responsables.