MotoGP: Marc Márquez se quedó con el triunfo en la carrera Sprint del GP de España

El español y siete veces campeón del mundo comienza a meterle presión al líder Bezzecchi.

25/04/2026

El español Marc Márquez, a bordo de su Ducati Lenovo Team, se quedó este sábado con la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP, disputada en el Circuito de Jerez, y comenzó a meterle presión al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi.

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El podio lo completaron los italianos Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli, ambos también con Ducati.

Una carrera cambiante y con lluvia

La victoria de Márquez no fue sencilla. De hecho, durante gran parte de la prueba parecía estar lejos del triunfo.

A pocas vueltas del inicio comenzó a llover y rápidamente fue superado por su hermano Álex Márquez, también piloto de Ducati, mientras el panorama se complicaba cada vez más por las condiciones de pista.

Como si fuera poco, a falta de apenas cuatro vueltas, el siete veces campeón del mundo sufrió una caída y debió tomar una decisión clave: ingresar a boxes para cambiar de moto y subirse a una equipada con neumáticos para lluvia.

La decisión que cambió todo

Ese ingreso terminó siendo el gran punto de inflexión de la carrera.

Apenas segundos después, varios de sus rivales comenzaron a sufrir caídas por la falta de adherencia, mientras Márquez ya estaba preparado para las nuevas condiciones.

Gracias a la rapidez en el cambio de moto, el español comenzó a recuperar posiciones de manera veloz y, con apenas tres vueltas por delante, ya se encontraba liderando la competencia sin mayores sobresaltos.

Así terminó sellando una trabajada victoria, la segunda de la temporada tras la sprint conseguida en Brasil.

Cómo quedó el campeonato

Con este triunfo, Marc Márquez llegó a 57 puntos y escaló hasta la cuarta posición del campeonato, acercándose a los líderes y reforzando su candidatura en la pelea por el título.

Actualmente, las posiciones del Mundial quedaron así:

Marco Bezzecchi (Aprilia): 81 Jorge Martín (Aprilia): 77 Pedro Acosta (KTM): 60 Marc Márquez (Ducati): 57 Fabio Di Giannantonio (Ducati): 55

La carrera principal, este domingo

Además de los pilotos que subieron al podio, también sumaron puntos Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Yohann Zarco y Luca Marini.

La carrera principal del Gran Premio de España de MotoGP se disputará este domingo desde las 9 de la mañana (hora argentina), donde Márquez buscará repetir y seguir achicando la distancia con la cima del campeonato.