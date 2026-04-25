Banfield rescató un empate ante Atlético en Tucumán

El empate dividió un punto por lado, lógicamente, y no le cambió la realidad a ninguno de los dos equipos. Tanto Atlético Tucumán como Banfield siguen acumulando partidos sin ganar (cuatro en ambos casos), ya saben que no serán parte de los octavos de final y no logran despegar de los últimos puestos de las tablas complicadas: la anual y la de promedios. Sin embargo, cada uno tomará el 1-1 de formas distintas...

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Es que Atlético Tucumán fue el gran protagonista del partido, tuvo más y mejores situaciones de gol y en buena parte del partido lo hizo figura a Facundo Sanguinetti, quien con sus atajadas evitó que en algún lapso del encuentro el Taladro se encontrara varios goles abajo en el marcador.

Banfield, en cambio, fue poco lo que pudo hacer y ni siquiera los cambios tempraneros parecían poder revertir la historia, pero fue puro empuje en el final, cuando el rival bajó la guardia y terminó logrando un empate agónico.

En el primer tiempo Sanguinetti les ahogó el grito al Loco Díaz dos veces y a Vega otra; mientras que en el complemento siguió siendo fundamental y poco pudo hacer tras esa recuperación y pase cinco estrellas de Leonel Vega, que derivó en un centro de Tesuri y el cabezazo con arco vacío de Franco Nicola.

Ese gol pareció determinante más cuando los tucumanos tuvieron más chances para aumentar la ventaja, pero Banfield fue con poco fútbol pero mucha enjundia en el final y llegó a la parda cuando Abraham metió un centro y Neyder Moreno, en el área, metió un caderazo para marcar su primer tanto en el club del Sur.