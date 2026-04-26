Juicio por Maradona: difundieron un audio de Leopoldo Luque con duras críticas al entorno familiar

El mensaje fue incorporado como prueba en el proceso judicial. El neurocirujano habló sobre su rol médico, cuestionó internas familiares y aseguró que sentía “cumplido un ciclo”.

Hoy 21:22

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, salió a la luz un audio del neurocirujano Leopoldo Luque en el que expone su visión sobre el entorno íntimo del exfutbolista y sobre la atención médica brindada en los días previos a su fallecimiento.

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El mensaje, fechado el 14 de noviembre de 2020 y enviado a Maximiliano Pomargo, fue incorporado como prueba dentro del expediente judicial que busca establecer posibles responsabilidades por la muerte del astro argentino.

Cuestionamientos al entorno familiar

Durante el audio difundido en audiencia, Luque se refirió de manera crítica a las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, al señalar que, según su mirada, las disputas personales estaban por encima de la salud de su padre.

“Mi impresión es que lo único que les preocupa son sus peleas. Son tan egocéntricas que ponen primero sus conflictos en lugar de la salud de su papá”, se escucha en uno de los fragmentos.

“Cumplí un ciclo”

En la misma conversación, el profesional también manifestó su intención de alejarse del vínculo asistencial con Maradona, al considerar que su etapa como médico de cabecera estaba terminando.

“Siento que cumplí un ciclo. Hice lo que tenía que hacer y es momento de correrse”, expresó.

Además, dejó cuestionamientos hacia personas cercanas al exjugador y sostuvo que las discusiones del entorno interferían en decisiones relacionadas con la salud.

Otra charla incorporada al expediente

Durante otra conversación incluida como prueba, esta vez con el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Luque habló sobre la presión profesional que atravesaba en ese momento.

“A mí me metieron un montón de médicos y mejor, porque la cabeza me explotaba”, afirmó, al tiempo que deslizó ironías sobre su desplazamiento dentro del equipo médico.

El avance del juicio

El material fue presentado ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en una audiencia en la que también se analizaron declaraciones previas de familiares del exfutbolista.

Los audios forman parte del conjunto de pruebas que la Justicia evalúa para determinar cómo fue la atención médica que recibió Maradona durante su internación domiciliaria y si existieron responsabilidades penales en torno a su fallecimiento.