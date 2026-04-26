Luli Trujillo, periodista de C5N, da la bienvenida a su primer hijo

Luli Trujillo, reconocida periodista de C5N, ha dado a luz a su primogénito, generando alegría entre sus colegas y seguidores.

Hoy 23:56

En una emotiva jornada, Luli Trujillo, destacada periodista de C5N, ha dado a luz a su primer hijo, un acontecimiento que ha conmocionado tanto a su entorno laboral como a sus seguidores.

La noticia fue anunciada por su colega, Mauro Szeta, durante la transmisión de su programa Blender, titulado ‘Qué día’, el pasado 23 de abril. Szeta no dudó en compartir la buena nueva, destacando el momento especial que vive la familia.

El periodista expresó: “Nuestro compañero Darío Gannio fue padre”, mientras que los aplausos resonaban en el set. “Un beso enorme a él, a Luli Trujillo y a Roque, la criatura”, agregó, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre el nacimiento.

Es relevante mencionar que Trujillo y Gannio, quienes son pareja y colegas en C5N, ya habían compartido la noticia de su embarazo en octubre del año pasado, coincidiendo con el Día de la Madre. En esa ocasión, la periodista publicó en Instagram un mensaje donde decía: “Mejor que dos son tres”, acompañada de una imagen que mostraba su pancita en crecimiento.

La pareja también compartió una selfie de la ecografía, lo que generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes han estado al tanto de los avances del embarazo de Luli.

Con la llegada de su hijo, la familia Trujillo-Gannio inicia un nuevo capítulo, lleno de amor y felicidad. Este acontecimiento resalta la conexión entre la vida personal y profesional de los comunicadores, quienes siempre comparten momentos significativos con su audiencia.