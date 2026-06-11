Dramático rescate en Las Termas: se autolesionó, subió al techo y la Policía logró salvarlo

El joven, de 20 años, se negaba a recibir asistencia médica y fue contenido tras una delicada intervención policial en el barrio Herrera El Alto.

Hoy 10:21

Un importante operativo policial y sanitario se desplegó durante la mañana de este jueves en el barrio Herrera El Alto de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde un joven de 20 años debió ser rescatado tras protagonizar una situación de extrema tensión.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 12 de Octubre y San Martín. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50, junto a personal de la División Prevención Departamental N° 6, la Unidad Táctica Motorizada y otras dependencias preventivas, encontraron al joven con lesiones en la zona del cuello.

De acuerdo con el informe policial, el muchacho se encontraba bajo los efectos de sustancias, se negaba a recibir asistencia médica y manifestaba una conducta agresiva hacia sí mismo. En medio de la intervención, subió al techo de la vivienda, lo que generó momentos de gran preocupación entre familiares, vecinos y efectivos presentes.

Su madre informó a los uniformados que el joven atraviesa problemas de adicciones y que anteriormente ya había protagonizado episodios similares.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos iniciaron tareas de contención, diálogo y persuasión con el objetivo de evitar que continuara lesionándose o pusiera en riesgo su vida. Las negociaciones se extendieron durante varios minutos y permitieron que finalmente desistiera de su actitud.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, el personal actuante quedó autorizado a intervenir para preservar la integridad física del joven. Una vez que descendió del techo, intentó escapar del lugar, aunque fue rápidamente reducido y contenido por los efectivos.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud Termas, donde fue asistido por la doctora María Gabriela Torres. Allí se le realizaron curaciones y estudios médicos complementarios, entre ellos una radiografía de rodilla derecha. El joven quedó internado en observación.

La actuación coordinada entre la División Prevención Departamental N° 6, la Comisaría Comunitaria N° 50 y las unidades de apoyo permitió controlar la situación sin que se registraran consecuencias de mayor gravedad.