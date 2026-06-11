Karol G encendió las redes sociales con sensuales fotos en bikini

La colombiana reapareció con una publicación tomando el sol, presumiendo su figura y dejando a más de uno con la boca abierta por la nueva apariencia de la Bichota previo al inicio de su gira de conciertos.

Hoy 11:25

Karol G compartió con sus seguidores un carrete de fotografías en el que mostró los resultados de las rutinas y el trabajo físico que realizó en las últimas semanas, como parte de su preparación para su gira de conciertos Viajando por el mundo - Tropitour.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La paisa abrió la galería de fotos con una selfie en la que aparece con un top de color azul encendido, su larga cabellera rubia con toques castaños mojada y desordenada, en lo que parece un yate mientras descansa unas horas al robarse las miradas en el Grand Prix de Mónaco.

Otra de las instantáneas la muestra de rodillas, con su mirada clavada en el piso mientras presume el trabajado abdomen en un bikini azul eléctrico. De igual manera, otra de las fotos que llamó la atención se ve a la intérprete de Tropicoqueta duchándose.

La publicación ya supera los 560.000 likes y se aproxima a los 10.000 comentarios de sus seguidores, entre los que destacan: “Hermosa, qué cuerpazo”; “Mamacita divina, cuerpazo”; “Por favor llamen a los bomberos que nos estamos quemando con estas fotos”; “Pues nos dejó a todas seks con ese cuerpazo que se gasta”; “Carolinaaaaaa se está notando ya el trabajo del gym” o “dános el secreto por favor”, solo solo algunos.