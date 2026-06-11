La Liga Santiagueña programó la novena fecha del Torneo Anual

La jornada comenzará el viernes 12 con un partido y finalizará el miércoles 17 de junio con dos encuentros.

Hoy 12:30

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación de la novena fecha del Torneo Anual, que se disputará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.

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La actividad comenzará el viernes con el duelo entre Vélez de San Ramón e Instituto Santiago, mientras que el domingo habrá una agenda cargada con partidos en Beltrán, Fernández y La Banda.

La fecha continuará el lunes con otros dos encuentros importantes: Villa Unión vs. Sarmiento y Estudiantes vs. Güemes. Finalmente, el cierre será el miércoles con los partidos de Comercio ante Yanda y Mitre frente a Unión Santiago.

Así se jugará la novena fecha

Viernes 12 de junio

16.00: Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago.

Público local.

Domingo 14 de junio

16.00: Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández.

Público local.

16.00: Unión de Beltrán vs. Atlético Forres.

Público local.

16.00: Central Argentino vs. Banfield.

Público local.

16.00: Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres.

Público local.

Lunes 15 de junio

16.00: Villa Unión vs. Sarmiento.

Público local.

16.00: Estudiantes vs. Güemes.

Público local.

Miércoles 17 de junio

14.00: Comercio Central Unidos vs. Yanda.

Público local.

16.00: Mitre vs. Unión Santiago.

A puertas cerradas.

Posiciones