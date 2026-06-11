Se realizó un exitoso Encuentro de Academias Folclóricas en el Polideportivo de Clodomira

Con una destacada convocatoria, el evento reunió a familias, academias y autoridades, consolidándose como un espacio de celebración de la cultura, las tradiciones y la identidad local.

Hoy 12:32

Con un gran marco de público, se realizó el Encuentro de Academias en el Polideportivo de Clodomira, evento que contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien compartió un hermoso momento con las familias.

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El jefe comunal resaltó la importancia de acompañar a los trabajadores de la cultura, tanto en el trabajo cotidiano como también en este tipo de eventos, donde la comunidad puede apreciar el amor por las tradiciones y la cultura popular.

“Fue una gran alegría compartir este evento junto a los verdaderos protagonistas: nuestros niños, niñas y sus familias, quienes con su talento, entusiasmo y compromiso mantienen viva nuestra identidad cultural”, expresó Ruiz.

También felicitó a todas las academias, profesores, organizadores y familias “por el esfuerzo y la dedicación que hacen posible estos encuentros que fortalecen nuestros valores, promueven la integración y reafirman el orgullo de nuestras raíces”.

Finalmente, ratificó su compromiso de acompañar cada iniciativa que fomente la cultura, el arte y el crecimiento de la comunidad.