"Tomaremos la isla de Kharg": Donald Trump anunció que atacará con "mucha fuerza" a Irán este jueves

El presidente de Estados Unidos aseguró que su país golpeará “muy duro” a Irán durante la noche de este jueves. Además, afirmó que busca tomar la estratégica isla de Kharg, clave para las exportaciones de petróleo iraníes.

Hoy 11:19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves por la noche. “Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos”, indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red Truth Social.

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“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!), con mucha fuerza esta noche“, inició su mensaje.

“En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos", completó.

Luego, en diálogo con Fox News, indicó que preferiría no atacar la infraestructura civil de Irán. “Prefiero no hacerlo porque, una vez que se hace, la gente sufre”, dijo Trump al ser preguntado si Estados Unidos comenzaría a atacar centrales eléctricas y puentes, como había amenazado anteriormente.

Además, confirmó que su país intentó entregar armas al pueblo iraní en un esfuerzo por derrocar al régimen de Teherán, pero los aliados regionales le "fallaron”. “Los kurdos nos decepcionaron”, dijo; al tiempo que acotó: “No olvidaré eso”.

En otro pasaje de su diálogo con “Fox and Friends”, el mandatario aseguró que Irán “no tiene defensas” y que, si quisiera, podría enviar soldados a invadir y tomaría el país “mañana mismo”.

“Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno, pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país”, completó.

Los dichos de Trump se produjeron luego de que Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio un petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes, según informó el Comando Central norteamericano (Centcom).

De acuerdo al comunicado publicado en X, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el buque M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, en el Golfo de Omán a las 23:20 (hora del este) del 10 de junio, después de que la nave intentara transportar petróleo de Irán en violación del bloqueo.

Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del petrolero tras la negativa reiterada de la tripulación a cumplir las órdenes de las fuerzas estadounidenses.

En el mismo comunicado, el Centcom precisó que este ataque representa el tercer petrolero comercial deshabilitado por Estados Unidos en una semana. Los incidentes previos incluyeron la inutilización de los buques M/T Marivex y M/T Settebello, ambos bajo bandera de Palaos. El Marivex fue interceptado el lunes al intentar navegar hacia un puerto iraní, mientras el Settebello fue deshabilitado el martes, tras detectarse que transportaba petróleo de Irán.

El Centcom indicó: “Las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el M/T Jalveer mientras intentaba transportar petróleo iraní por el Golfo de Omán. Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire a la sala de máquinas después de que la tripulación desestimara las instrucciones repetidas.” Esta declaración confirma la escalada en la aplicación del bloqueo marítimo en la región.