Sarah Pidgeon habló sobre el desafío de interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en “Love Story”

La actriz destacó la dificultad de encarnar a una figura tan reservada y protegida por el público en la serie de FX, que se convirtió en un éxito récord en Hulu.

Hoy 10:32

La actriz Sarah Pidgeon se refirió al desafío de interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en la serie “Love Story”, producida por Ryan Murphy para FX, y reconoció que se trató de un proceso complejo debido al carácter privado de la figura que le tocó representar.

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“La gente es muy protectora con ella. Yo también lo siento así. Fue bastante intimidante asumir un personaje tan conocido y tan cuidado”, expresó Pidgeon en diálogo con Gold Derby. En ese sentido, señaló que esa presión reforzó su compromiso para construir una interpretación fiel a lo que consideraba la esencia del personaje.

La serie, que se convirtió en la más vista en la historia de FX en Hulu, posicionó a la actriz como una de las principales candidatas a los Premios Emmy en la categoría de mejor actriz en serie limitada o película para televisión. Además, fue nominada en los Gotham Awards, donde el elenco recibió un reconocimiento especial.

Pidgeon contó que tuvo solo dos días para preparar su audición inicial y alrededor de tres semanas antes de la prueba de cámara. La escasez de información sobre la vida personal de Bessette-Kennedy representó un obstáculo central: “Conocía su imagen, sabía que trabajaba en Calvin Klein y que estaba casada con John F. Kennedy Jr., pero no sabía quién era como persona”.

A partir de allí, la actriz trabajó en la construcción del personaje desde lo físico y lo emocional, con la ayuda de un coach de movimiento, evitando imitaciones superficiales. Su objetivo fue retratar la evolución de una mujer que pasó de una vida relativamente anónima a convertirse en una de las figuras más fotografiadas de Estados Unidos.

El proyecto también implicó el desafío de construir la relación central de la historia. Paul Anthony Kelly, quien interpreta a Kennedy Jr., se sumó al elenco poco antes del inicio del rodaje, pero según Pidgeon, la química entre ambos fue inmediata.

El rodaje incluyó escenas complejas, como el episodio 8, filmado en apenas seis días y con reescrituras constantes. La actriz destacó el uso de tomas largas y la dinámica casi teatral de esas secuencias, así como el rol del departamento como un “tercer personaje” dentro de la historia.

Por último, Pidgeon subrayó la intención de la serie de ir más allá de la imagen pública de Bessette-Kennedy: “Era conocida por su estilo y su presencia en fotos y redes, pero era mucho más que eso. Lo último por lo que querría ser recordada es por su ropa”, concluyó.