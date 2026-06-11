Investigadores crean pan con levadura de la momia Ötzi

Un estudio innovador demuestra que microorganismos encontrados en Ötzi, la momia de los Alpes, han sobrevivido durante milenios y ahora se utilizan para elaborar pan, proporcionando nueva luz sobre la historia biológica de la humanidad.

Hoy 10:10

Un grupo de investigadores ha logrado elaborar pan utilizando levadura extraída de Ötzi, la icónica momia congelada que fue descubierta en los Alpes. Este experimento se enmarca dentro de un estudio más amplio sobre los microorganismos que han estado asociados al conocido como 'hombre de hielo' durante más de 5 mil años.

Ötzi, quien murió hace aproximadamente 5 mil 300 años, fue hallado en 1991 en un glaciar que se ubica entre Italia y Austria. Las condiciones de congelación natural han permitido que gran parte de sus tejidos se conserven en un estado excepcional. Este hallazgo brinda a los científicos la oportunidad de estudiar microorganismos que han sobrevivido en condiciones extremas.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Microbiome, los científicos identificaron cuatro tipos de levaduras en diferentes partes del cuerpo de la momia. Estos microorganismos fueron localizados en los intestinos, la piel y el agua generada durante procesos de descongelamiento parcial.

Los análisis genéticos realizados indican que estas levaduras llegaron al cuerpo de Ötzi poco después de su muerte y lograron sobrevivir durante milenios en un ambiente extremadamente frío.

Tras aislar las levaduras, los investigadores intentaron reproducirlas en condiciones similares a las de los Alpes. Después de varios meses de trabajo, lograron desarrollar una masa madre funcional que se puede utilizar en la fabricación de pan.

Además, el equipo está explorando la posibilidad de utilizar estos microorganismos en la producción de cerveza. La investigación también permitió detectar una bacteria intestinal poco común en sociedades industrializadas y establecer similitudes entre la microbiota de Ötzi y la de antiguos mineros de la Edad del Bronce.

Los hallazgos indican que dichas poblaciones consumían mayores cantidades de fibra y cereales integrales que las personas en la actualidad. Para los especialistas, este estudio reitera que la momia sigue proporcionando información valiosa sobre la historia biológica y alimentaria de la humanidad.