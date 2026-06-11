Convocan a una “Sentada por la Infancia” para pedir el fin de los abusos y la violencia contra niños y niñas

La actividad se realizará este sábado 13 de junio a las 15 en Plaza del Mojón. Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar llevando un juguete, peluche u objeto significativo como símbolo de acompañamiento y concientización.

Hoy 10:37

Con el objetivo de visibilizar la problemática del abuso y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, vecinos y organizaciones convocaron a una “Sentada por la Infancia”, una actividad abierta a toda la comunidad que se desarrollará este sábado 13 de junio, a las 15 horas, en Plaza del Mojón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa busca brindar apoyo a quienes han sido víctimas de distintas formas de violencia y también generar conciencia sobre la importancia de proteger y escuchar a las infancias.

A través de la convocatoria, los organizadores expresaron que el encuentro será un espacio para acompañar a “todos los niños y niñas que han sufrido, a quienes hoy siguen sufriendo y para pedir juntos que nunca más un niño sea víctima de abuso o violencia”.

Invitan a llevar un juguete o un objeto especial

Como parte de la propuesta, se pidió a los asistentes concurrir con un juguete, peluche o algún objeto de apego que tenga un significado especial y represente contención, cuidado y protección.

Además, quienes participen podrán compartir una merienda comunitaria durante la jornada.

“Seas hombre, mujer o niño, tu presencia suma y tu voz importa”, remarcan los organizadores en la invitación difundida en redes sociales.

Un mensaje de concientización y acompañamiento

La convocatoria pone el foco en la necesidad de escuchar, proteger y acompañar a las infancias, promoviendo una mayor sensibilización social frente a situaciones de abuso y violencia.

“Porque los niños necesitan ser escuchados, protegidos y acompañados”, señala uno de los mensajes de la campaña, que también destaca que “el silencio nunca debe ser una opción” y que “la infancia se respeta”.

La actividad es abierta a toda la comunidad y busca convertirse en un espacio de reflexión, acompañamiento y compromiso colectivo en defensa de los derechos de niños y niñas.