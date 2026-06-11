Caso del perro atropellado en Termas: nuevas imágenes muestran que el conductor intentó detenerse y fue agredido

El episodio ocurrió días atrás y generó una fuerte repercusión en la ciudad. Un nuevo video difundido en las últimas horas aportaría otra perspectiva sobre lo sucedido tras el atropello del animal.

Hoy 11:10

Días atrás, un episodio ocurrido en pleno centro de Las Termas de Río Hondo generó conmoción y un intenso debate en redes sociales. Un policía fue señalado por atropellar a un perro y retirarse del lugar, mientras que una mujer que intentó auxiliar al animal terminó sufriendo la amputación de un dedo tras ser mordida.

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El caso derivó en denuncias, repercusión pública y una investigación judicial que continúa en marcha. Ahora, la aparición de un nuevo video podría aportar elementos importantes para reconstruir lo ocurrido en los instantes posteriores al hecho.

En las imágenes difundidas en las últimas horas se observaría que el conductor del automóvil, identificado como Luis David Bazán, habría reducido la velocidad y activado las balizas de su vehículo luego del incidente.

La secuencia también mostraría que, mientras el automóvil permanecía detenido, una mujer se acercó por detrás y arrojó un objeto de gran tamaño, aparentemente una piedra o ladrillo, contra el rodado.

Tras esa situación, el conductor retomó la marcha y abandonó el lugar.

El material comenzó a circular rápidamente en redes sociales y abrió nuevas discusiones sobre las circunstancias en las que se produjo la retirada del efectivo, uno de los aspectos más cuestionados desde que el caso tomó estado público.

El descargo del policía

Luego de la difusión de las imágenes, Bazán publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde aseguró que nunca tuvo intención de dañar al animal y explicó por qué decidió retirarse del lugar.

Según relató, se encontraba junto a sus hijos y otros familiares cuando ocurrió el episodio y, tras sentir el impacto, fue increpado por personas que se encontraban en las inmediaciones.

“Ante esa situación, y encontrándose mis hijos y familiares dentro del vehículo, sentí miedo y temor, por lo que decidí avanzar hasta una esquina cercana con el único objetivo de protegerlos y ponerlos a resguardo”, expresó.

Además, sostuvo que posteriormente volvió a ser increpado por una mujer que portaba un ladrillo y lanzaba amenazas, por lo que decidió dirigirse a una dependencia policial para realizar el correspondiente descargo.

En otro tramo de su publicación, el efectivo rechazó las acusaciones de haberse desentendido de la situación y aseguró que se puso a disposición desde el primer momento.

“Nunca intenté ocultarme ni desentenderme de la situación. Incluso nos comunicamos con personal de Zoonosis y con el veterinario donde llevaron al animal para ponernos a disposición”, manifestó.

También afirmó que mantuvo contacto con la heladería donde ocurrió el hecho y con la persona que tenía a cargo el perro.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con la recopilación de testimonios y registros audiovisuales que permitan esclarecer por completo lo ocurrido aquella jornada que terminó con un animal herido, una mujer lesionada y una fuerte polémica que aún sigue generando repercusiones en Las Termas de Río Hondo.