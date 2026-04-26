Día de la Autonomía Provincial: Elías Suárez encabezará la ceremonia y brindará su mensaje anual en la Legislatura

El gobernador liderará este 27 de abril los actos centrales por una de las fechas más trascendentes de Santiago del Estero y luego expondrá ante Diputados, en medio de expectativas por posibles anuncios económicos y de gestión.

Hoy 23:56

Santiago del Estero vive hoy, 27 de abril, una jornada cargada de simbolismo institucional con la celebración del Día de la Autonomía Provincial, fecha histórica para los santiagueños que tendrá como eje principal las actividades encabezadas por el gobernador Elías Suárez.

La agenda oficial comenzará a primera hora de la mañana con el acto central previsto para las 8, en la intersección de Olaechea y Avellaneda, en el sector del Parque Aguirre, donde se espera la presencia de autoridades provinciales, representantes municipales, fuerzas de seguridad e invitados especiales.

Luego de la ceremonia protocolar, el mandatario provincial se trasladará a la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero, donde desde las 10 de la mañana ofrecerá su tradicional mensaje anual.

Como sucede en cada apertura institucional, se prevé que el gobernador realice un balance de gestión, repase obras y políticas públicas ejecutadas, y marque los principales objetivos para el período que se inicia.

El discurso de este año genera especial atención entre los trabajadores estatales y distintos sectores de la provincia, ya que suele ser escenario de definiciones vinculadas a lo salarial.

Entre los temas más esperados aparece la posible confirmación de la fecha de pago y el monto del bono por el Día del Trabajador, una medida aguardada por miles de empleados públicos.

Una fecha clave para Santiago

El Día de la Autonomía Provincial recuerda uno de los hitos más trascendentes de la historia santiagueña y cada año convoca a una amplia participación ciudadana.

En ese marco, la palabra del gobernador tendrá hoy un peso central no solo por el valor institucional de la jornada, sino también por las definiciones políticas, económicas y sociales que pueda anunciar para el futuro inmediato de la provincia.