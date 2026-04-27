Silva Neder: "Cumplimos 206 años de autonomía ratificando el compromiso con el federalismo y la igualdad de oportunidades"

En el marco del aniversario provincial, el vicegobernador destacó la vigencia del legado histórico santiagueño, cuestionó el centralismo y convocó a trabajar por un futuro con más desarrollo e inclusión.

Hoy 01:30

En el marco de las celebraciones por el 206° aniversario de la Autonomía Provincial, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder emitió un mensaje de reafirmación histórica y política. Bajo la premisa de que la "Patria chica" es el escenario donde se dirime el destino de la Nación, el titular del Poder Legislativo convocó a la unidad del pueblo santiagueño para enfrentar un presente complejo, priorizando siempre la defensa de los intereses provinciales frente al histórico centralismo porteño.

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"Este 27 de abril nos convoca a poner nuevamente en valor ese mojón fundamental de nuestra historia. El grito de libertad de 1820 no es un recuerdo estático, sino una historia viva que seguimos escribiendo hoy con el orgullo de pertenecer a una provincia que nació al calor del federalismo", expresó Silva Neder.

Un legado de acción y soberanía

El Vicegobernador destacó las figuras de Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra, cuyos ideales de una provincia justa, libre y soberana constituyen el norte de la gestión actual. Para Silva Neder, la autonomía se reivindica con "ejemplos concretos": por un lado, a través de la gestión del Ejecutivo provincial encabezada por el gobernador Elías Miguel Suárez, con políticas activas de inclusión y desarrollo, ratificando lo realizado por el exgobernador Gerardo Zamora en sus mandatos; y por otro, mediante el Parlamento del Norte Grande Argentino —que preside— como espacio protector contra las asimetrías regionales.

"Hoy honramos ese legado con acciones, trabajando cerca de quien lo necesita y apoyando a quien quiera sumar al crecimiento de Santiago del Estero. Las coyunturas difíciles y los problemas actuales no deben impedirnos ver el horizonte", enfatizó, remarcando la necesidad de asegurar el goce pleno de derechos para todos los ciudadanos.

La deuda histórica y el futuro federal

Silva Neder se refirió a la histórica relación con el puerto. Recordó que Santiago del Estero es preexistente a la República y que existe una deuda histórica con las provincias del interior que exige un compromiso permanente.

"Siempre los intereses centralistas han buscado supremacía sobre el norte. Por ello, nuestra identidad y pertenencia deben ratificarse cada día. Hemos sido llamados a responder a los intereses del pueblo santiagueño, por la memoria de quienes nos precedieron y por la responsabilidad que asumimos con las generaciones futuras", concluyó el mandatario, cerrando con un fraternal abrazo a la comunidad en este nuevo aniversario de libertad y autonomía.