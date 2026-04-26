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Video: fuerte encontronazo entre Zaineddín y los hinchas de Estudiantes

El equipo de Huaico Hondo perdió 1 a 0 en la tercera fecha de la Liga Santiagueña y durante el partido hubo un cruce caliente entre el entrenador y los simpatizantes.

26/04/2026

En una jornada cargada de clima tenso, Estudiantes de Huaico Hondo cayó por 1 a 0 frente a Yanda en el marco de la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un resultado que dejó preocupación puertas adentro y malestar en su gente.

El encuentro fue parejo, pero el conjunto visitante logró marcar la diferencia mínima para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, lo más destacado ocurrió con un fuerte cruce. El entrenador Alex Zaineddín protagonizó un fuerte enfrentamiento con hinchas de Estudiantes, quienes manifestaron su descontento con insultos desde la tribuna. El DT respondió, lo que incrementó la tensión y generó un momento de alta temperatura en el estadio.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo

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