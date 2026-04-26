La frase de Mica Viciconte tras la fiesta de Allegra que generó revuelo: "La gente que querés"

La pareja de Fabián Cubero compartió imágenes del festejo en redes sociales. Sin embargo, también recibió críticas de usuarios por presuntos canjes en la organización.

26/04/2026

Mica Viciconte se mostró feliz por el resultado de la fiesta de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, y compartió en sus redes sociales distintos momentos íntimos de la celebración, que se realizó en Altos de Olivos.

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Tal como reflejaron las publicaciones de los integrantes de la familia, la denominada Alli’s Fest estuvo marcada por la emoción, la alegría y el clima festivo en una noche muy especial para la adolescente.

Junto a una serie de imágenes del evento, Viciconte expresó su felicidad por cómo se desarrolló la celebración y dejó una frase que generó repercusión entre sus seguidores.

“Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”, escribió en su cuenta personal.

Las fotos mostraron distintos rincones del salón, instantes familiares y momentos compartidos con los invitados.

Sin embargo, no todo fueron elogios. Al igual que en publicaciones anteriores, tanto Mica como Cubero recibieron cuestionamientos de algunos usuarios.

En esta oportunidad, los comentarios estuvieron vinculados a supuestos canjes utilizados para la organización del evento.

Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron críticas como que la fiesta habría sido realizada con acuerdos comerciales y observaciones sobre la exposición pública del festejo.

Más allá de las opiniones divididas, la celebración de Allegra se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas.