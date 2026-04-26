El municipio de la Capital llevó a cabo una capacitación sobre la lucha contra maltrato infantil a docentes y organizaciones civiles

La temática abordada durante la jornada se centró en el abordaje, prevención y detección temprana del maltrato infantil, indicadores, ley Lucio y protocolo de actuación.

26/04/2026

Con una importante concurrencia de asistentes, se llevó adelante la jornada de capacitación y actividades de concientización por el día mundial de la lucha contra el maltrato infantil, organizada por la Municipalidad de la Capital en el Óvalo del Parque Sur.

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Bajo la premisa “No más silencio”, el espacio que forma parte de las actividades de capacitación permanente del municipio, convocó en esta ocasión a representantes de centros integrales comunitarios, directivos, docentes y organizaciones civiles comprometidas con las infancias.

La temática abordada durante la jornada se centró en el abordaje, prevención y detección temprana del maltrato infantil, indicadores, ley Lucio y protocolo de actuación.

La formación estuvo a cargo de María Lourdes Frías Azar y de Rosario Sanguedolce, profesionales de la Dirección del Niño y el Adolescente de la Municipalidad de la Capital, además Antonella Fava, especialista en Derecho Procesal.