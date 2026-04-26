La intendente Fuentes y Dapello entregaron los premios a los ganadores de la Media Maratón MiJoVi

La competencia también tuvo su lado solidario e incluyó a instituciones locales que fueron beneficiadas y que formaron de este evento.

26/04/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello encabezaron la premiación de la primera edición de la media maratón MiJoVi 2026 en el marco del calendario nacional de running que tuvo lugar frente al Estadio Único Madre de Ciudades.

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Las autoridades, acompañadas por el secretario de Gobierno de la Municipalidad Walter Medina Salomón juntamente con Andrea Sarquiz, hicieron entrega de los trofeos y premios a los atletas que llegaron de diferentes puntos del país y que participaron en los 10 y 21 km.

El podio en ambas categorías alcanzó a competidores hasta el 5° puesto, en el caso de los 10 Km, los primeros lugares para las mujeres fueron: para Gretel Saguelan, Giselle Olivera, Mayra Díaz, Belén Milca y Diana Juárez; y en los varones: Rodrigo Godino, Martín Mónaco, Pablo Toledo, Aaron Quiroga y Mauricio Garzón.

Mientras que, en los 21 km los ganadores fueron María Laura Peña, Anabel Haron, Alicia Gerez, Silvina Delgado y Gisela Díaz; Hernán Galleguillo, Gustavo Prensia, Agustín Da Silva, Miguel Massa y Esteban Angulo.

La competencia también tuvo su lado solidario e incluyó a instituciones locales que fueron beneficiadas y que formaron de este evento.