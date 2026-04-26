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La Municipalidad de la Capital celebrará el Día de la Cultura Provincial con una charla a cargo del Prof. Clemente Di Lullo

La actividad se realizará el martes 28 de abril a las 20:00 en la Casa Argañaraz Alcorta, ubicada en Libertad 175.

26/04/2026

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Cultura Provincial, la Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura de la Capital, invita a la comunidad a participar de una charla a cargo del historiador, Prof. Clemente Di Lullo, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santiago del Estero.

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La actividad se realizará el martes 28 de abril a las 20:00 en la Casa Argañaraz Alcorta, ubicada en Libertad 175.

La charla a cargo del Prof. Di Lullo tiene como objetivo reflexionar y visibilizar el patrimonio cultural e histórico de nuestra provincia, con la mirada en la difusión de las tradiciones locales.

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