San Lorenzo se tuvo que conformar con un empate ante el Santos de Neymar

San Lorenzo igualó 1 a 1 frente a Santos este martes en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que tuvo emociones, grandes figuras y a Neymar como principal atracción de la noche.

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El equipo de Gustavo Álvarez arrancó mejor, logró ponerse en ventaja y parecía encaminado a una victoria importante para afirmarse en la cima de la zona, pero fue de mayor a menor y terminó dejando escapar dos puntos ante el conjunto brasileño.

Alexis Cuello abrió la noche con un golazo

El Ciclón golpeó primero gracias a una gran definición de Alexis Cuello, que marcó un verdadero golazo para desatar el festejo de los hinchas azulgranas en un Nuevo Gasómetro colmado.

San Lorenzo mostró intensidad en el arranque y supo aprovechar su buen momento para ponerse arriba en el marcador frente a un Santos que tardó en acomodarse dentro del partido.

Santos reaccionó con una gran jugada colectiva

Sin embargo, la respuesta del Peixe no tardó demasiado.

Tras una excelente acción colectiva, Benjamín Rollheiser asistió de taco y dejó servido el empate para Gabriel Barbosa, que definió con categoría para marcar el 1 a 1 y cambiar el desarrollo del encuentro.

A partir de allí, el conjunto brasileño creció en el partido y San Lorenzo perdió el control que había mostrado en los primeros minutos.

Neymar, protagonista total

Todas las miradas estuvieron puestas en Neymar, que fue titular, disputó los 90 minutos y terminó siendo una pieza clave en la construcción ofensiva de Santos.

El crack brasileño participó activamente en la jugada del empate y mostró destellos de su jerarquía en varios pasajes del encuentro, generando la ovación de muchos hinchas presentes, incluso de simpatizantes del propio San Lorenzo.

Su presencia convirtió al partido en un evento especial y el público del Ciclón respondió con aplausos y reconocimiento para una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Un empate que deja sabor amargo

El 1 a 1 deja a San Lorenzo con sensaciones encontradas: por un lado, sumó ante un rival de jerarquía internacional; por otro, dejó pasar la oportunidad de sacar una ventaja más importante en la pelea por la clasificación.

Con el grupo todavía muy abierto, cada punto empieza a pesar y el Ciclón deberá sostener la regularidad en las próximas fechas si quiere meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana.