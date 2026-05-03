Real Madrid enfrenta al Espanyol con la obligación de ganar para evitar la consagración de Barcelona

El Merengue juega como visitante desde las 16 con una sola opción: sumar de a tres para evitar que su eterno rival grite campeón.

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El Real Madrid afrontará este domingo un partido determinante en LaLiga. Desde las 16, visitará al Espanyol con la presión de tener que ganar sí o sí, ya que cualquier otro resultado consagrará al Barcelona como campeón en esta misma fecha.

El equipo culé viene de vencer 1-0 a Osasuna y estiró su ventaja en la cima a 14 puntos, cuando al conjunto merengue le quedan 15 unidades en juego. Por eso, el escenario es claro: si el Real Madrid no gana, el título quedará automáticamente en manos de su eterno rival.

El conjunto blanco no tiene margen de error. Una victoria en su visita al Espanyol es la única forma de estirar la definición y evitar que su clásico rival festeje de manera anticipada.

En caso de sumar de a tres, la definición se trasladará a la próxima fecha, donde se disputará nada menos que el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Allí podría darse un escenario de alto voltaje: el Culé podría consagrarse incluso con un empate y hacerlo en el Camp Nou frente a su eterno rival.

Qué se juega cada uno

Si el Madrid gana, quedará a 11 puntos con 12 en juego, manteniendo una mínima esperanza matemática y alimentando el suspenso.

Pero si no logra imponerse en su compromiso de esta tarde, el campeonato llegará a su fin de manera anticipada y el Barcelona celebrará sin necesidad de jugar.

El tramo final de LaLiga

Lo que le queda al Real Madrid: 74 puntos

Fecha 34: Espanyol (V)

Fecha 35: Barcelona (V)

Fecha 36: Real Oviedo (L)

Fecha 37: Sevilla (V)

Fecha 38: Bilbao (L)

Lo que le queda al Barcelona: 88 puntos