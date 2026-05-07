Un policía se defendió de un robo y mató a un motochorro de un tiro en la cabeza

El delincuente recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. Hay un segundo sospechoso que logró huir

Hoy 19:22

Un policía se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron asaltarlo en el partido bonaerense de Almirante Brown. Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes, de 18 años, falleció al instante. El otro se dio a la fuga.

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El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la intersección de Ruta 4 y avenida Espora, en la localidad de Burzaco. Según indicaron fuentes policiales, el efectivo —de 20 años y que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12— se encontraba de franco y vestido de civil.

De acuerdo con su relato, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto. En ese contexto, uno de ellos extrajo un revólver calibre .38, por lo que el agente respondió con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Mini TPR calibre 9 milímetros.

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Producto del enfrentamiento, el acompañante recibió un tiro en la cabeza y cayó sobre el asfalto. El otro sospechoso escapó por la Ruta 4 en dirección a Claypole y es buscado por la Justicia.

En el lugar del hecho se hizo presente una ambulancia y una médica constató el fallecimiento del delincuente. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada en el lado derecho y salida en el izquierdo, según precisaron fuentes del caso.

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En la escena, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38, que habría sido utilizado por el fallecido. El arma será sometida a peritajes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar si el policía actuó en legítima defensa.