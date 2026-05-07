Blas Giunta comparó a Tomás Aranda con Riquelme y sorprendió a todos en Boca

El crecimiento de Tomás Aranda en Boca sigue despertando ilusión puertas adentro del club y ahora fue nada menos que Blas Giunta quien sorprendió con una comparación que rápidamente hizo ruido entre los hinchas xeneizes.

El histórico exjugador aseguró que hace varios años, cuando el mediocampista todavía jugaba en inferiores, vio detalles futbolísticos que le recordaron a Juan Román Riquelme.

“Lo vi y dije: este es Román”, confesó Giunta en diálogo con Olé, al recordar un partido de Novena División disputado en la cancha de Talleres.

Según contó, hubo una jugada puntual que le despertó inmediatamente la comparación con el actual presidente de Boca. “Hizo un gol muy parecido a lo que hacía Román”, explicó el exvolante, dejando en claro que la impresión nació mucho antes de que Aranda llegara a Primera División.

El juvenil viene dando pasos importantes dentro del club. Debutó oficialmente el 28 de enero frente a Estudiantes y apenas semanas después convirtió su primer gol en La Bombonera contra Instituto, un momento que terminó de instalarlo definitivamente en la consideración de los hinchas.

Quien también habló sobre el joven mediocampista fue Diego Soñora, coordinador de inferiores de Boca y uno de los formadores que más de cerca siguió su evolución.

Aunque evitó compararlo directamente con Riquelme, reconoció que el juvenil tiene gestos técnicos especiales. “El tercer gol contra Defensa hizo un pase muy estilo Riquelme”, señaló.

Sin embargo, Soñora prefirió encontrar otro espejo futbolístico para describirlo: “Yo lo asocio más con Iniesta porque me gusta mucho. Veo cosas de él. No lo quiero comparar con Román, estoy hablando de gestos”, aclaró.

Desde el predio de Boca valoran especialmente el crecimiento del futbolista y destacan que el verdadero objetivo de las divisiones inferiores es lograr que los chicos lleguen a Primera.

“Todo chico que debuta en Primera nos pone muy felices. Para nosotros ganar es eso”, expresó Soñora.

Por ahora, Aranda recién empieza su camino en el fútbol grande. Pero las comparaciones con Riquelme y las expectativas que genera dentro del club dejan en claro que Boca siente que puede estar frente a una de las grandes apariciones de los últimos años.