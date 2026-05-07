Valverde rompió el silencio tras la pelea con Tchouaméni y pidió perdón a los hinchas del Real Madrid

El mediocampista uruguayo publicó un extenso descargo en redes sociales luego del escándalo que sacudió al vestuario merengue.

Hoy 20:02

Después de horas de rumores, versiones cruzadas y una enorme repercusión mediática, Federico Valverde decidió hablar públicamente sobre el escándalo que protagonizó junto a Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el volante uruguayo negó rotundamente haber agredido a su compañero y aseguró que todo quedó desvirtuado por el difícil contexto que atraviesa el club.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él”, expresó Valverde. Además, cuestionó las versiones que circularon en medios españoles sobre una supuesta pelea física de gran magnitud dentro del vestuario.

“Entiendo que para muchos es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió”, agregó.

El futbolista reconoció que el conflicto comenzó el miércoles tras una jugada fuerte en el entrenamiento y explicó que el cansancio acumulado, la presión y la frustración por la temporada terminaron potenciando la situación.

Según relató, este jueves volvió a tener un desacuerdo con Tchouaméni y, en medio de la discusión, golpeó accidentalmente una mesa, provocándose un corte en la frente que obligó a su traslado al hospital.

Por su parte, el Real Madrid confirmó posteriormente que el jugador sufrió un “traumatismo craneoencefálico” y deberá permanecer dos semanas en reposo, por lo que se perderá el Clásico frente al Barcelona, un golpe durísimo para el equipo blanco.

“Lo siento de verdad porque esta situación me duele y el momento que estamos atravesando me duele”, escribió Valverde, quien además pidió disculpas a los hinchas madridistas.

El mediocampista también dejó entrever el desgaste emocional que vive el plantel tras una temporada sin títulos. “Siento que mi frustración y el vernos llegar al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas me llevó al límite”, confesó.

En otro tramo del comunicado, el uruguayo apuntó indirectamente contra quienes filtraron la información del vestuario y consideró que el escándalo fue amplificado por el delicado presente deportivo del club.

“Hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia y todo se magnifica porque el Madrid siempre está bajo los focos”, lanzó.

Más allá del conflicto, Valverde dejó en claro que no existe una ruptura definitiva con Tchouaméni y aseguró que cualquier diferencia queda de lado cuando ambos deben defender la camiseta del Madrid dentro del campo de juego.

Mientras tanto, el club anunció oficialmente la apertura de expedientes disciplinarios para los dos futbolistas y analizará internamente las posibles sanciones una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

El episodio expone el clima tenso que atraviesa el vestuario merengue en medio de una temporada decepcionante, con el equipo eliminado de la Champions League, sin títulos y muy lejos del Barcelona en La Liga.