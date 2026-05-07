Inusual aparición de un ciervo Axis en Los Juríes: lo cazaron, publicaron fotos y desataron una fuerte polémica

El ejemplar fue divisado y cazado en una zona rural cercana a la ciudad. El caso tomó estado público tras la difusión de imágenes en redes sociales y despertó interrogantes sobre el control de especies invasoras y la legislación vigente.

Hoy 19:43

La aparición y posterior caza de un ejemplar de ciervo Axis en una zona rural de Los Juríes generó sorpresa y preocupación entre vecinos del sudeste santiagueño, además de reabrir la discusión en torno al manejo de especies exóticas invasoras y el cumplimiento de la normativa provincial sobre fauna silvestre.

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El hecho salió a la luz en las últimas horas a partir de imágenes difundidas en redes sociales, donde se observaba al animal tras haber sido capturado por cazadores locales. Sin embargo, las publicaciones fueron eliminadas poco después, aparentemente ante la repercusión que generaron y el temor a posibles cuestionamientos o denuncias por parte de sectores proteccionistas.

Según trascendió, el ejemplar fue divisado y cazado en un establecimiento ubicado en la zona del Lote 5, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Los Juríes.

Un hallazgo poco frecuente en el sudeste santiagueño

La presencia de un ciervo Axis en esta región llamó particularmente la atención debido a que Santiago del Estero no forma parte de la distribución habitual de esta especie.

Originario del sur de Asia, el Axis axis fue introducido en Argentina décadas atrás y actualmente presenta poblaciones consolidadas principalmente en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

No obstante, en los últimos años se registró una expansión progresiva hacia nuevas áreas rurales del país, lo que explicaría su aparición en territorios donde antes era prácticamente inexistente.

El ejemplar observado en Los Juríes presentaba las características típicas de la especie: pelaje rojizo con manchas blancas y una cornamenta desarrollada.

Qué dice la legislación sobre el ciervo Axis

Pese a la controversia generada por la caza del animal, especialistas recuerdan que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación clasifica al ciervo Axis como una especie exótica invasora.

Esta categorización responde a distintos factores ambientales y sanitarios.

Entre ellos, se destaca su competencia directa por alimento y territorio con especies autóctonas, como el guazuncho, además del riesgo de transmisión de enfermedades que podrían afectar al ganado doméstico.

Debido a esta condición, distintas jurisdicciones del país promueven estrategias de control poblacional.

Sin embargo, toda actividad vinculada a su caza o captura debe contar con la autorización correspondiente de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero, en el marco de la Ley de Fauna provincial.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte de las autoridades locales o provinciales respecto del episodio.

Tampoco se informó si se iniciará alguna actuación de oficio para determinar si existió una infracción a la normativa vigente.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate en Los Juríes, donde la inesperada presencia del animal puso sobre la mesa una problemática cada vez más visible en distintas regiones del país: el avance de especies invasoras y los desafíos que plantea su control dentro del equilibrio ambiental.