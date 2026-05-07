La AFA pidió amnistía para Otamendi y busca que juegue el debut del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino inició gestiones ante la FIFA para que el defensor pueda estar disponible en el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia.

Hoy 19:30

La AFA movió fichas pensando en el arranque del Mundial 2026 y realizó un pedido formal ante la FIFA para intentar que Nicolás Otamendi quede habilitado y pueda jugar el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

El experimentado defensor del Benfica fue expulsado en septiembre de 2025 durante el partido frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas y, según el reglamento vigente, debería cumplir una fecha de suspensión en el estreno mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas.

Sin embargo, a pocas semanas del inicio del torneo, la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia inició gestiones formales ante el Bureau de la FIFA para conseguir una amnistía que permita contar con el zaguero desde el primer encuentro.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó la entidad a través de un comunicado oficial.

Además, desde la AFA destacaron el respaldo de la Conmebol y de su presidente, Alejandro Domínguez, quien también habría acompañado el pedido tanto por Otamendi como por el ecuatoriano Moisés Caicedo, involucrado en una situación similar.

La posible habilitación del defensor aparece como un tema importante para Lionel Scaloni, teniendo en cuenta la experiencia y el liderazgo que Otamendi aporta dentro del plantel campeón del mundo.

A sus 38 años, el marcador central se prepara para disputar su cuarto Mundial con la camiseta argentina y continúa siendo una pieza de confianza para el cuerpo técnico. Además, en las últimas semanas su nombre también comenzó a sonar con fuerza en el mercado argentino, ya que estaría en el radar de River para la próxima temporada.

La Selección Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, con el gran objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras tanto, la resolución final quedará ahora en manos de la FIFA, que deberá definir si acepta el pedido de amnistía solicitado por la AFA para uno de los referentes históricos de la Scaloneta.